A cor deles diz muito sobre sua personalidade, de acordo com a ciência

No ditado “Aparições enganosas”E alguem vai responder “Os olhos são o espelho da alma.” Alguns realmente veem que os olhos e, em particular, a cor, uma afirmação Pessoal de alguém…

E a ciência confirma isso! Um estudo realizado por pesquisadores suecos deÖrebro. Universidade, relatado por nossos pares na mídia Escoteiras, apontando para Uma correlação clara entre a cor da íris do olho e a personalidade do indivíduo.

Aqui estão suas conclusões exatas (complementadas por outros estudos).

Olhos: a cor deles determina alguns aspectos da sua personalidade

O estudo foi realizado em uma amostra de 458 pessoas voluntários. o que ele diz ?

Marrom escuro para olhos pretos

70% da população que eles têm olhos castanhos. Mas essa “popularidade” não leva a uma transparência completa no caráter de quem o usa.

Na verdade, de acordo com os pesquisadores, quanto mais escuros os olhos, mais misterioso… Daí a lenda do marrom escuro! Outro estudo de psicologia atual Ele acrescenta que pessoas com essa cor de olhos tendem a ter mais atraente e mais amigáveis com aqueles que cruzam seu caminho.

Na amizade, hmmm de confiançaLeal e confiável.

Segundo os pesquisadores do estudo citado, o traço mais notável nas pessoas de olhos verdes é o namoro. Um estudo publicado na revista International Journal of Indian Psychology, relatado por nossos pares na mídia a listaEle acrescenta que há mais pessoas com olhos verdes criativo de outros e mais Prejudicial.

Os olhos castanhos são uma mistura de castanhos e verdes.

Na vida, existem muitas pessoas com olhos castanhos tão sozinho, Nós somos Não conte com isso Mais rápido do que os outros … Muitos traços de personalidade que os dão e nutrem o seu lado também aventureiro.

Os pesquisadores descobriram que tinham maisapertar.

É a cor de olhos mais rara do mundo, de acordo com as estatísticas. Muitas pessoas dizem que os olhos cinzas são apenas uma forma diferente de olhos azuis.

Vários pesquisadores afirmaram que pessoas com íris cinzentas têm um Adaptabilidade forte : Eles podem se integrar em qualquer contexto social e se misturar a diferentes grupos de pessoas.

Isso pode ser explicado em particular por buraco de topo Entre seus pares (novamente pela ciência).

Finalmente, alguns pesquisadores também sugerem que eles são mais diligente do resto da população.

Olhos azuis indicam a presença de um grande inteligência. Os pesquisadores também atribuem muitos Força (mental e física) Para pessoas que o fizeram.

Outros estudos descobriram que eles têm outros traços de personalidade menos úteis … De acordo com suas afirmações, abundam as pessoas de olhos azuis. competidorese egoísmoIsso é muito menos simpático de colegas …

