O regresso do “SuBZero”, dois dias dedicados à ciência nas escolas

SuBZero, Stories of Science nasceu em 2016 da ideia do Departamento de Educação e Formação, do Instituto Bolzano II e do Nuvole di Napoli, em colaboração com instituições e instituições de ensino, com o objetivo de comunicar, divulgar e desenvolver o cultura e narração da ciência em Bolzano. O evento de dois dias inclui uma série de eventos nas escolas, mas também atividades de formação para professores e alunos, tudo com o denominador comum de incentivar as atividades científicas nas escolas e tornar a ciência cada vez mais acessível, inclusive para os cidadãos. “É importante ressaltar que graças à ciência e à pesquisa nossa sociedade avança – enfatiza o conselheiro de cultura italiano, Giuliano Vitturato – promovendo a cultura científica entre as gerações mais jovens nas escolas, estimulando o espírito de inovação e cooperação entre os alunos.”

Os eventos da edição de 2022 acontecerão nos dias 27 e 28 de abril, presencial e online, e a ‘Diversidade’ será um tema comum. Também para este ano, o SuBZero contou com a colaboração do Le Nuvole Scienze, do Museu de Ciências Naturais do Tirol do Sul, da Eurac Research e dos Institutos Bolzano 2, Galilei, Marcelline e Pascoli. Quarta-feira, 27 de abril, às 11h45, no auditório do IISS Galilei, inauguração do programa com espetáculo teatral “Diversidade?” , criado pelo Capítulo 3I, sob a orientação de Filippo Blanche.

