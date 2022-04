EU ‘Ebola bater novamente. Um rapaz de 31 anos morreu em Congo, em Mbandaka, cidade da Província Noroeste do Equador. Ele já foi vacinado contra o vírus. Para as autoridades sanitárias da República Democrática, é um erupçãoSerá o terceiro na região desde 2018.

O jovem de 31 anos, estudante de Boende, no condado de Tshuapa, retornou a Mbandaka e começou a apresentar seus primeiros sintomas (febre e dor de cabeça) em 5 de abril. A situação agravou-se e ele foi internado no Centro de Saúde Bongesa Leputa em Mbandaka em 16 de abril, onde ficou internado por três dias, antes de ser transferido para o Hospital Geral de Referência Wangata em Mbandaka em 19 de abril. Em 21 de abril, surgiram sinais de febre hemorrágica e o paciente foi colocado em confinamento solitário no Centro de Tratamento de Ebola Wangata como paciente suspeito de doença pelo vírus Ebola, mas morreu no mesmo dia.

Alerta da OMS: ‘O tempo não está do nosso lado’

“O tempo não está do nosso lado”, disse o Dr. Machidiso Moeti, diretor regional da OMS.Quem é o) para a África. “A doença teve uma introdução de duas semanas e agora estamos nos recuperando. A notícia positiva é que as autoridades de saúde da República Democrática do Congo têm mais experiência do que qualquer outra pessoa no mundo no controle rápido do surto de Ebola. A República do Congo tem experimentado seu 14º surto de Ebola no ano passado. 1976. O surto atual é o sexto desde 2018. É o evento mais comum na história do país. Surtos anteriores ocorreram na região do Equador em 2020 e 2018, com 130 e 54 casos registrados, respectivamente.

O que sabemos sobre o Ebola?

O ebola é uma doença grave, muitas vezes fatal, que infecta humanos e outros primatas. As taxas de mortalidade de casos variaram de 25% a 90% em surtos anteriores. O tratamento eficaz já está disponível e, se os pacientes receberem tratamento precoce, bem como cuidados de suporte, suas chances de sobrevivência melhorarão drasticamente.