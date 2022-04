SpaceX: a primeira missão espacial da Axiom concluída

A primeira missão totalmente tripulada à Estação Espacial Internacional (ISS) foi concluída na segunda-feira.

Pendurada em quatro paraquedas, a cápsula SpaceX Crew Dragon explodiu no Oceano Atlântico, na costa da Flórida, aproximadamente às 19h08, horário belga, após uma missão de dezessete dias (prolongada). A bordo estavam quatro pessoas, incluindo três turistas espaciais: o ex-astronauta hispânico da NASA Michael Lopez Alegria, o empresário americano Larry Connor, o investidor canadense Mark Pathy, o empresário e piloto holandês-israelense Eitan Stipe.

Enquanto isso, os quatro deixaram a cápsula que havia sido capturada. Eles decolaram para o espaço em 8 de abril de Cabo Canaveral, Flórida. Devido ao mau tempo na área de desembarque, o retorno foi adiado várias vezes. A primeira missão da Axiom Space termina imediatamente.

Ele fez a primeira missão totalmente tripulada a bordo da ISS SpaceX, tanto para o veículo de lançamento Falcon-9 quanto para o pod Crew Dragon Endeavor. Dizem que os três empresários pagaram quase US$ 55 milhões cada por suas viagens. Inicialmente, vai durar oito dias. Além de admirar nosso planeta, eles também realizaram experimentos científicos. De acordo com Lopez Alegria, eles não se consideram turistas espaciais, Lopez Alegria já voou com o ônibus espacial e a Soyuz russa. Ele passou um total de 275 dias no espaço.

