Ibrahimovic, o capitão, despede-se do futebol que importa | Volte para onde tudo começou

Em breve ele se despedirá do futebol importante e retornará às suas raízes e tomará uma decisão honesta e grata.

Estamos aqui agora. Pela terceira vez na história do futebol e na vida Zlatan Ibrahimovic está pronto para ingressar no Milan. Mas desta vez ele não fará isso como jogador de futebol. Sua aposentadoria do futebol, ocorrida no estádio San Siro dos rossoneri em junho passado, deixou todos os torcedores do Milan emocionados e chorosos e encerrou uma era.

Será a terceira vez de Brahim no Milan sob outra roupagem, ainda não totalmente definida e ainda não oficial. Ainda não sabemos quando, talvez daqui a algumas semanas ou alguns meses, mas Ibrahimovic assinará o acordo Com o Satanás Ele retornará ao campo rossonero. Falta apenas acertar os detalhes finais, mas agora há um acordo prático sobre tudo.

Ainda existem muitas incertezas e dúvidas quanto ao papel que Zlatan desempenhará no Milan, porém É improvável que ele consiga ingressar na gestão. Mesmo a sua presença no Milanello ao lado de Pioli em todos os treinos e todos os dias parece improvável para não deslegitimar a personalidade do treinador. Portanto, o formato das agulhas pode ser mais transversal.

Zlatan, na verdade, de acordo com as últimas notícias Rumoresingressará na empresa, Colaborando diretamente com RedBird, como fotógrafo cardeal. É uma posição semelhante, enfim, à de LeBron James, outro atleta brilhante que foi escolhido para divulgar a marca em todo o mundo. Parece que o encontro ocorrido na tarde de terça-feira entre Cardinale e Ibrahim, ocorrido antes do jogo entre Milan e Paris Saint-Germain, foi decisivo, e mais se saberá em breve sobre todos os detalhes do acordo.

Ibra e Milão novamente

Mas o regresso de Zlatan Ibrahimovic ao Milan parece agora uma certeza. pela terceira vez. Todos nos lembramos do segundo e foi o ponto de viragem na história moderna Satanás. Zlatan A.Chega em janeiro de 2020 após o desastre de Bérgamo Muitos anos sombrios e os rossoneri se reerguem e voltam à Liga dos Campeões e voltam a conquistar o Scudetto após onze temporadas.

A primeira passagem pelo Milanello também foi importante. Era o verão de 2010 e o Inter acabava de ganhar o campeonato triplo Havia um ar de depressão em Milão. Zlatan chega ao fim da janela de transferências, juntando-se a uma já excelente equipe Foi decisivo na conquista do Scudetto 2010/2011, com Massimiliano Allegri no banco.

Escolha honesta, ex-jogador do Milan volta às raízes

Esta, como mencionei, era uma excelente equipe. Seedorf, Nesta, Gattuso, Pato, Boateng, Ambrosini, Robinho, mas acima de tudo, o jovem e fortíssimo Thiago Silva. O defesa-central brasileiro, que foi então vendido ao Paris Saint-Germain, juntamente com Ibrahimovic, no verão de 2012, também foi capitão desta equipa e continua a ser um dos principais arrependimentos de todos os adeptos do Milan.

Agora, aos 39 anos, ainda faz a diferença na Europa, vestindo a camisa do Chelsea. Porém, esta deve ser sua última temporada em Londres. Aliás, Thiago pode decidir no próximo mês de junho retornar ao Fluminense, time que acaba de conquistar a Copa Libertadores, para encerrar a carreira em um dos clubes onde se consolidou ainda jovem e seguir os passos de sua ex-seleção. Seu colega Marcelo.