Basquetebol, Euroliga: Campeão Olympia Milan em Barcelona: vitória por 75-73 na volta!

a joelho A partir de Malcolm Delaney, que voltou a chiar esta semana, parece estar se recuperando. No mãos e a cérebroPor outro lado, não havia dúvida. Além do espírito lutador do jogador sempre tende a ultrapassar o limite quando se encontra na frente de seu ex-time. lá tripartido, gelado, com o qual Palau Blaugrana 12 polegadas Dalla Serena é um conto de fadas que termina com uma noite de volta ao trabalho. 15 pontos, 4/5 de trêsE mão firme E pronto para apunhalar no momento crítico, Caráter e mente vencedora Carregar um terceiro período de Olympia trêmulo nos ombros. Lá, quando o time do técnico Messina caiu em queda livre no -9 Depois de acertar o máximo de balas +8 trocar parte negativa de 19-2.

quatro anos, no entanto, quando as duas equipes se envolveram em um momento cinza de reconstrução na parte inferior da tabela. Este, por outro lado, é um triunfo com quatro sabores de vinil. É uma vitória que dissipa as dúvidas ditadas por uma lista paralisada de lesões (Out of Armour, Datome e Mitoglou) e além Enorme surto de vírus corona que atingiu a equipe nos últimos dias de 2021. Apesar da inatividade e do mês longe da Euroliga, Olympia está de volta Em uma versão muito competitiva. Capaz de explorar a profundidade das existentes e pegar novas flechas para serem incluídas na aljava. E assim, enquanto o Milan retoma sua marcha rumo aos playoffs 11-6 Na classificação (Olympiacos e Zenit estão na frente, mas com outra corrida), o líder Barcelona fica para trás 15-4, Troca no segundo nocaute consecutivo depois disso, muito pesado, Milan vence o Barcelona pela segunda vez nesta temporada . Não aconteceu desde então, no entanto, quando as duas equipes se envolveram em um momento cinza de reconstrução na parte inferior da tabela. Este, por outro lado, é um triunfo com quatro sabores de vinil. É uma vitória que dissipa as dúvidas ditadas por uma lista paralisada de lesões (Out of Armour, Datome e Mitoglou) e além Enorme surto de vírus corona que atingiu a equipe nos últimos dias de 2021. Apesar da inatividade e do mês longe da Euroliga, Olympia está de volta Em uma versão muito competitiva. Capaz de explorar a profundidade das existentes e pegar novas flechas para serem incluídas na aljava. E assim, enquanto o Milan retoma sua marcha rumo aos playoffs Subir para o quinto lugar com registro 11-6 Na classificação (Olympiacos e Zenit estão na frente, mas com outra corrida), o líder Barcelona fica para trás 15-4, Troca no segundo nocaute consecutivo depois disso, muito pesado, No final do ano na viagem para Vitória . Surpreendentemente, quase metade dessas derrotas veio justamente do Olympia.

A imagem mais importante (e mais clara) da partida é A recuperação total do casal Rodriguez Delaney, aquele grupo complementar de heróis que o Milan teve que desistir no período de maior dificuldade devido às lesões do anterior Blaugrana. Chacho, sempre pronto para liberar os rancores em Palau, vem jogando o lendário primeiro tempo desde então 15 pontos, disparando três vezes em passos sucessivos contra uma defesa quase indefesa. vai fechar em 18Adicionando outro, tão importante, no final.

Olympia desfruta de uma noite de Arch (17/10, 59%) pelo qual ele coloca um remendo em muitos bolas perdidas (16) e para Supere os oponentes na pintura. Barcelona, ​​​​como esperado, bate repetidamente à medida que se aproxima do ferro (65%), mas, exceto por aquele tiro insano de 26 pontos no terceiro período, Você não encontra fluidez ofensiva clássica. Você quer a condição depois Linha de fronteira Para o surto maciço de COVID-19 que atingiu 18 itens Entre os jogadores e a comissão técnica, você também e acima de tudo quer Selo Defensivo Olympia Capaz de repetir, por três quartos, as façanhas do movimento. primeira metade de Apenas 28 pontos foram dispensados, é meia obra-prima. também 19 voltas Geralmente obrigatório. A metade restante da imagem é pintada por ele Quarto período do torneio exclusivo. Dez minutos durante os quais o Milan estava alcançando Grit, força e compacidade Um fósforo que parecia escorregar por entre os dedos. Dez minutos, com exceção desses dois duetos de Coric e Mirotic nos últimos segundos, fruto de puro talento, Mais uma vez sufocando o Barcelona que atirou em um nível psicológico também.

Quinteto com Nick Millie do pequeno atacante Vale a pena contra um oponente muito material. Kyle Hines Está se espalhando. E Ben Bentel Agora é uma peça-chave do quebra-cabeça, que é cada vez mais surpreendente Presença, foco e corpo. O elenco de reforço opera no oceano no escuro, desencadeando explosões em momentos de necessidade. veja kel Ele estreou na Euroliga com a atmosfera de um veterano embora Jerian Grant, novamente sem pressão apenas por causa da falta de substitutos do banco, abriu dois buracos de grande potência para abrir o ataque parado no terceiro jogo. E Devon Hall, depois de viver o primeiro tempo como espectador devido aos problemas de faltas muito rápidas, voltou ao gol com sua dupla dimensão na final: defesa e esta Uma jaqueta, luva ou suéter Lute por +5 a pouco mais de um minuto da sirene.

referência Do jogo em casa de quinta-feira contra l'unics Kazan O Milan voltará a campo na Euroliga em dupla na próxima semana: na terça-feira, 18, o Fórum vs. Alba Berlin Na sexta-feira, 21, eles viajarão para Moscou para desafiar CSKA.

FC Barcelona-AX Armani Exchange Milan 73-75

Barcelona : Laprovitola 6, Couric 22, Hayes-Davies, Mirotic 18, Davies 11; Sanli 2, Martinez, Smits 2, Higgins 1, Jukubaitis 11, Neji. Não: opala. Todos.: Jasikevicius.

: Laprovitola 6, Couric 22, Hayes-Davies, Mirotic 18, Davies 11; Sanli 2, Martinez, Smits 2, Higgins 1, Jukubaitis 11, Neji. Não: opala. Todos.: Jasikevicius. Milão: Rodríguez 8, Grant 6, Millie 8, Bentel 8, Heinz 8; Kiel 4, Tarczewski, Ritchie, Hall 8, Delaney 15. Ni: Alveti. Todos: Messina.

