Esposa e filhos na cama de Joe Barron à noite. CEO da Fiorentina só está vivo graças às máquinas

“O Clube Fiorentina comunica que o Diretor Geral Joe Barron Ele permanece internado na unidade de terapia intensiva de cirurgia cardíaca do Hospital San Raffaele, em Milão. Casos clínicos críticos após parada cardíaca fora do hospital. As funções vitais são apoiadas por técnicas de suporte mecânico artificial. Qualquer previsão preditiva está atualmente equivocada. A família Baroni, a família Commisso e toda a Fiorentina agradecem a San Rafael e a toda equipe do Professor Zangrillo pelo trabalho realizado desde o primeiro momento.

Pouco depois das 12h, a Fiorentina divulgou um novo boletim médico em seu site oficial sobre o estado de saúde do gerente geral Baroni, confirmando que o clube tinha a responsabilidade de informar o estado de saúde do técnico. Depois de passar uma noite sob o olhar atento do professor Alberto Zangrillo e sua equipe – durante a qual as primeiras respostas à operação a que Baroni foi submetido não alteraram muito o quadro clínico – O coração do diretor é movido pelas tecnologias do Hospital de Milão, principal explicação para a decisão de transferi-lo do hotel retiro da equipe imediatamente após sua doença. Embora em Bérgamo não faltassem instalações modernas, a proximidade de um hospital equipado com a melhor tecnologia na área da cardiologia facilitava as coisas. No entanto, as circunstâncias em que Barron chegou imediatamente ao pronto-socorro pareceram extremamente críticas: Daí a decisão de fazer a cirurgia durante a noite.

Embora a resposta à cirurgia tenha proporcionado alguma esperança no início, o quadro clínico permaneceu grave com o passar das horas. enquanto, Depois que a esposa de Baroni, Camilla, chegou de Florença na noite de domingo, por volta das oito horas, havia um caminhão preto acompanhando os quatro filhos do diretor, Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella.. Ele é recebido mais uma vez pelo diretor de comunicação da Purple, Alessandro Ferrari, e pelo médico da equipe, Luca Pingo, enquanto o diretor esportivo Daniele Pradi permanece nos corredores do pronto-socorro, onde os promotores Alessandro Moggi e Davide Lippi se encontram novamente pela manhã. Com o passar das horas, em San Rafael, a sensação de que só nos resta esperar torna-se mais real. Enquanto isso, o chefe do setor juvenil, Valentino Angeloni, também chega à sala de espera da unidade de terapia intensiva, acompanhado de Maurizio Nicolini, histórico scoutmaster e pai de Daniel, auxiliar técnico Italiano. O treinador do Viola também regressou ontem a San Rafael, depois de ter estado internado no domingo à noite com a maior parte da delegação de jogadores composta por Milinkovic, Biraghi e outros, com Terracciano e Mandragora que optaram por dormir num dos hotéis próximos. READ Copa do Mundo 2022, seleção de Portugal

Há preocupação entre os Viola, sem exceção. O choque foi enorme e a dor de ser abraçado pela família Baroni só o aumenta: “A família Baroni, a família Commisso e todos os membros da Fiorentina, neste momento de profunda dor, gostariam de agradecer à Liga Italiana, à Atalanta e à Federação Italiana de Futebol por estar tão perto. “Sensibilidade em relação ao Viola Club e ao gerente geral Joe Baroni”, escreveu novamente a Fiorentina à tarde. Com o passar das horas, o quadro clínico piorou ainda mais À noite, os treinadores da Fiorentina deixaram o Milan, indicando que as suas esperanças já haviam diminuído. Apenas a família permaneceu ao lado do leito do Barão em San Rafael O Presidente Commisso deverá chegar amanhã a Milão.

Então o mundo roxo está se preparando para o pior. Apesar de Ontem, sinais encorajadores apareceram tanto em Milão quanto em Florença: “Joe Don't Give Up” e “Vamos, Joe Florence está com você”.. “Todo o conselho municipal pretende se unir em torno da família do diretor Barone neste momento tão crítico”, disse ontem o presidente Milani no Palazzo Vecchio. “Vou esperar por você em Bagno a Ripoli”, escreveu o prefeito de Bagno a Ripoli, Francesco Cassini, nas redes sociais. Também houve muitas manifestações de carinho do mundo do futebol: do Monza à Lazio, todos os clubes quiseram escrever uma ideia ao diretor-geral do Viola.

