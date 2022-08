32 NOVOS CAMPEÕES DE EQUIPE – ESPORTE

Haverá 32 equipes inscritas para a próxima edição da Liga de Hóquei (antiga Euroliga), incluindo desertores que retornam da Ehca, e com oito clubes italianos. A nova fórmula desenvolvida pela WSE prevê duas fases preliminares nos meses finais de 2022 e a final (4 sets e oito sets finais) de janeiro a maio de 2023.

Estes são os resultados do sorteio da primeira fase (concentrada de 30 de setembro a 2 de outubro, locais a definir) realizada em Lisboa e envolvendo quatro equipas italianas. Grupo A: Cotras (França), Forte dei Marmi (Itália), Alcoy (Espanha), Braga (Portugal). Grupo B: Kings Lynn (Inglaterra), Vendén (França), Grosseto (Itália), Lleida (Espanha). Grupo C: Genebra (Suíça), Noisy (França), Valdagno (Itália), Calafell (Espanha). Grupo D: Kivert (França), Bassano (Itália), Caldes (Espanha), Valongo (Portugal).

O Forte dei Marmi enfrenta o Cutras na sexta-feira, 30, às 19, o Alcoy, no sábado, 1, às 18, e o Braga, no domingo, 2, às 16. será feito o sorteio. Em meados de outubro. Para isso, além dos oito classificados, Lodi e Follonica (Itália) já foram aceitos; Oliverense e Barcelós (Portugal), Reus e Noia (Espanha), Diesbach (Suíça), Heringen (Alemanha). A próxima fase de grupos, com 16 participantes, será Trisino e Sarzana (Itália); Sporting, Porto e Benfica (Portugal); Barcelona e Lecio (Espanha); Saint-Omar (França) e as oito eliminatórias (1º e 2º de cada grupo) no final da segunda fase. Os jogos desta fase serão disputados todas as quintas-feiras sem interromper (pelo menos esperamos) os campeonatos nacionais.

Um novo formato também para a WSE Cup em que participará o maior número de eliminações de torneios. Depois de um ano particularmente complexo, o hóquei europeu deve ser reiniciado com força total com troféus que, nas intenções da UE, devem combinar entretenimento e também uma certa visão para as equipes dos países menos “ricos”.

GA