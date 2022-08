Não é o time que eu esperava.

“Isso não éAtalanta que eu esperava. “O grito de alarme alguns dias antes do início da temporada 2022-2023 da Série A é um dos mais importantes e vem diretamente do treinador do Dia, Gian Piero Gasperini. A equipe Nerazzurri foi apresentada aos torcedores no Estádio JoyceNo entanto, o treinador não quis esconder a amargura da primeira parte do mercado de transferências: “O clube está empenhado – admitiu – mas a sensação é que tudo só está a abrir agora”.