MotoGP, Grande Prémio de Portugal (Portimão): Jorge Martin venceu. Destaques da corrida. vídeo

Jorge Martin, aos comandos de uma Ducati Pramac, venceu o Grande Prémio de Portugal, segunda jornada do Campeonato do Mundo de MotoGP. Atrás dele, no circuito de Portimão, estiveram o piloto oficial da Ducati, Enea Bastianini, e Pedro Acosta, da KTM. No final, Francesco Bagnaia e Marc Márquez se tocaram na curva enquanto disputavam o quinto lugar e acabaram no chão. Pouco depois, na última volta, Maverick Vinales sofreu um acidente enquanto estava em segundo lugar. Graças à vitória e ao abandono de Bagnaia, Martin assume a liderança do Mundial de MotoGP com 60 pontos: tem 18 pontos de vantagem sobre Brad Bender, quarto hoje, 21 sobre Bastianini e 23 sobre Bagnaia.