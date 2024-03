“Não são permitidos cães” Luca Toni não entra e ataca clube – Notícias

O ex-atacante da seleção Luca Toni ataca um clube de Reggio Emilia por não deixá-lo entrar com seu cachorro. Conforme noticiado pela edição local do Il Resto del Carlino, o campeão mundial esteve ontem na cidade para assistir a um torneio de futebol do qual participou seu filho de 10 anos, que joga no Sassuolo. Tony apareceu com seu golden retriever, Stella, mas foi rejeitado na entrada do clube Onde Chiare. O ataque foi lançado por meio de um vídeo nas redes sociais. “Insanidade. Estamos em 2024 e os cães não podem entrar neste clube de Reggio Emilia. Parabéns”, desabafou o ex-futebolista do Cerramazzone di Modena. Então ele se concentra em seu cachorro na coleira e continua: “Olha esse cachorro malvado… Infelizmente, tudo chega a esse círculo, mas os cachorros não…”

vídeo “Sem cachorros”, Luca Toni não entra e ataca o clube

Pouco depois, surgiu um novo vídeo: “O grande realizador veio dizer-me que por problemas de saúde não é permitida a entrada de cães porque existe um terraço com piscina. É uma pena que a piscina de hoje (ontem, editor) tenha sido fechado.. merda.” O diretor do clube privado, Enrico Cavazzoni, deu seu relato ao jornal: “Não são permitidos cães em nenhum clube de Reggio Emilia. Existem regras de higiene que devem ser respeitadas e estávamos preparando o solário para a próxima inauguração. Nenhuma delas.” as 700 pessoas que ali eram membros sempre quiseram reclamar.” Se todos trouxessem seus cães para cá, a situação seria incontrolável.

Além disso, não é verdade que tenhamos negado ao Sr. Tony a oportunidade de assistir ao jogo do seu filho. Como ele mesmo fez pouco depois, era possível entrar na sede do clube e chegar diretamente em frente à cerca interna do campo. Expliquei tudo isso de uma forma simpática, mas ele preferiu fazer um story no Instagram como se fosse um garoto de 16 anos…”

Reprodução © Direitos Autorais ANSA