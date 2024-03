Taça da Europa de Sub19-17: Alara vence em Portugal e os italianos sobem ao pódio em todas as corridas

Jovens campeões italianos do Pentatlo emTaça Internacional de Leiria – Taça dos Campeões Europeus Sub19-17 Que foi realizado na cidade de Leiria, Portugal. Uma importante primeira prova internacional para a seleção nacional juvenil de pentatlo moderno, com novas confirmações e experiências para quem subiu de categoria este ano. As competições, nas quais participaram atletas de Portugal, Espanha, Itália, Polónia, Egipto, Irlanda e Itália, decorreram em cinco modalidades: esgrima, barreiras, natação e corrida laser.

No Corrida feminina sub-17Al Nasr L Anachiara Alara (Junior Asti) com 1384 pontos e terceiro lugar para Matilda Biglioneco (El Postiglione) com 1307 pontos. Mas a medalha de prata foi para a jovem polonesa Hanna Jakubowska (1367). Excelente posição também para Giulia Fancelli (Pentamudina), quinta colocada com 1.296 pontos, enquanto Sarah Biggio (BM Torino) ficou em vigésimo lugar com 990 pontos. No Corrida masculina sub-17No entanto, o segundo e terceiro lugares para Frederico Vesco (Varabitlo) e Alessandro Boero (Junior Asti) com 1452 e 143 pontos respectivamente. A vitória foi para o atleta polonês Maximilian Dobusz em 1479 pontos. Quarto: Umberto Carengi (Farapentatlo) com 1.400 pontos, e oitavo: Giovanni Scifo (Farapentatlo) com 1.335 pontos.

No Corrida masculina sub-19No entanto, o segundo lugar para Matteo Gozzoli (Sweet Team Modena) com 1539 pontos, terceiro lugar Denis Agafriloy (PM Ippocampo) com 1519. Ausente do pódio estava Mattia Bouvet (Circolo Delle Muse) quarto com 1513, enquanto o vencedor foi o egípcio Saif Soliman (1555). O décimo Alessandro Forcinetti (Fiame Oro) com 1447 pontos. No Corrida feminina sub-19, Por fim, o segundo lugar para Alicia Cantu (Avia Pervia) com 1.354 pontos, atrás da polaca Olga Cisek (1.368) e à frente da anfitriã Karolina Soto (1.346). Em quinto lugar está Nina Samardzic (Avia Pervia) com 1.318 pontos, em sexto lugar está Ginevra Cassone (Região 51) com 1.299, e em décimo está Alice Gilormino (Região 51) com 1.222. A seleção italiana também ficou em primeiro lugar nas classificações de equipes mistas sub 17 e menores. 19 e o ranking aberto com a categoria Juniores.