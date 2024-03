Itália x Equador 1 x 0 Ao vivo: Pellegrini, gol maravilhoso de fora da área! Resíduos Demarco e Zaniolo | Primapágina

Itália – Equador 1-0

Tag: 3'Pellegrini (meio-campo)

Formações oficiais:

Itália (3-4-2-1): deputado; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Barella, Jorginho, Demarco; Pellegrini, Zaniolo; Raspadori.

disponível: Donnarumma, Carnesici, Di Lorenzo, Bongiorno, Scalvini, Cambiasso, Locatelli, Bonaventura, Fratici, Zaccagni, Orsolini, Chiesa, Retegui. Comissário Técnico: Luciano Spalletti

Equador (3-4-3): Burai. Torres, Pacho, Hincapie; Preciado, M. Caicedo, Alan Franco, Estupinan; Plata, Minda, Sarmiento.

disponível: Galindez, Dominguez, Arboleda, Cifuentes, Gruizo, Yeboah, Hurtado, Challa, Mina, Baez, Ortiz, Caicedo, Realbe, Ordonez, Obando. Comissário Técnico: Felix Sanchez.

governar: John Freeman (EUA)

para advertir

Objetivos e destaques

16' – Grande oportunidade para Zaniolo, que fica sozinho na frente de Burai, assume o controle, mas chuta com o pé esquerdo, passando pelo goleiro.

5'- DeMarco está chegando. Cruzamento de Bellanova, o extremo do Inter que fez um mau cruzamento sozinho, mandando a bola ao lado.

3' Gol da Itália Pellegrini! – Eles abrem imediatamente Blues: DeMarco cobra falta pela direita e bloqueia o bloqueio, mas Pellegrini aproveita e chuta com o pé esquerdo, com muita força, e vai para trás do goleiro equatoriano. Linda rede.

para'Itália Por Luciano Spalletti De volta ao campo Segundo amistoso Nos Estados Unidos: Depois de derrotar a Venezuela por 2 a 1 na quinta-feira, no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, graças aos dois gols de Retegui, a seleção italiana joga contraEquador Por Félix Passagem SanchezUma das seleções sul-americanas emergentes esta noite Às 21:00Na Red Bull Arena em Harrison, Nova Jersey.

Depois, em junho, acontecerão os dois últimos testes antes do Campeonato Europeu: o quarto com o turco Montella, em Bolonha, e o nono, com a Bósnia e Herzegovina, em Empoli.

No Campeonato Europeu das Nações de 2024, na Alemanha, a Itália jogará pela primeira vez no dia 15 de junho contra a Albânia, depois jogará no dia 20 contra a Espanha e no dia 24 contra a Croácia. Spalletti muda 11 em relação à Venezuela: com Donnarumma no banco e Barella na liderança. Estreia italiana do ex-ala do Inter, Raul Bellanova, e do goleiro do Tottenham, Guglielmo Vicario.