Extreme Steam 2021 | Sportdimontagna.com

Duas corridas e vários campeões para o Campeonato Europeu de 2021 proposto em Portugal pela ISF (International Skyrunning Federation). O último campo de testes para os “sky runners” serão as trilhas técnicas e os picos íngremes de La Serra de Arada.

Sexta-feira está prevista para 65 km (6500 md +), enquanto no dia seguinte a cortina vai cair será um céu de 35 km (3500 md +). Para ambas as provas, o ponto de partida e de chegada será o Bioparque Carvalhais, dentro do Parque São Pedro do Sul.

Começamos bem na sexta-feira com o Ultra. Neste caso, Franco Colli, Ricky Montani e os especialistas Arrigoni terão que lidar com adversários em um nível como Manuel Merías e Miguel Heras, ambos na data devida ao caso.

Real Women’s Race onde Giudetta Torrini e Cecilia Pedroni irão em busca de Marcela Vasinova, Mate Mayora, Ragna Debats e Marta Vidal.

Grande final com Skyrace. O treinador de Fischi, Roberto Mattioli, terá vários craques na manga: Daniel Antonioli, William Bovelli, Luca Del Piero e Christian Minogho. Não esqueçamos o jovem Guiano. Quase muitos dos melhores intérpretes nacionais na especialidade. Pessoas experientes e sofisticadas. Mas recuperar algumas medalhas não será fácil com Stian Ingerdmund, Zed Ait Malik, Roberto de Lorenzi, Pascal Egli e Jacob Hermann.

Tudo o que se seguirá é a corrida feminina, onde 2021 a Reveladora Fabiola Conte será chamada para enfrentar Joanna Astrom, Ellie Ann Duversegdal e Ohana Cortázar.

Lista de atletas convocados:

Luca Arrigoni, Luca Carrara, Franco Colli, Giudetta Torini, Cecilia Pedroni, Riccardo Montani, Daniel Antonioli, Fabiola Conte, Luca del Piero, Christian Minogho, Gianluca Giano, William Bovelli.