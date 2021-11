Último Grande Prêmio de Valentino Rossi, ‘Eu sou um símbolo, esta é a minha vitória’ – Esportes

O símbolo da motocicleta desce do selim. É a mesma foto Valentino Rossi Ele nasceu há poucos dias para se despedir da corrida na última coletiva de imprensa de sua carreira em Valência.

“A melhor coisa para mim durante meus muitos anos de pilotagem de motocicletas é que me tornei um ícone – Ele diz -. Nessas temporadas que tenho levado para a pista, muitas pessoas, graças a mim, se interessaram por esse esporte, o que o tornou ainda mais famoso e seguido. Entre os corredores, falamos de corrida, mas ser um ícone é o melhor para mim. ”

Agora é a hora de se despedir da prova, anunciada meses atrás, agora absorvida pelo múltiplo campeão mundial que viverá um fim de semana na sela diferente dos demais. O seu sonho era “tornar-se Campeão do Mundo de MotoGP e percebi isso”, diz ele, e lamentando ter perdido o ataque ao 10º título mundial, acrescenta: “Foi importante ganhá-lo, teria sido como fechar o circuito, mas foi assim. Não estou reclamando. Tive uma carreira muito longa e realmente lutar para vencer é sempre muito divertido “.

O campeão de Tavullia também admite que tomou uma má decisão ao abandonar a corrida, uma dor que já ficou para trás. “Pior momento? Foi quando decidi parar. Em junho foi difícil, se eu fosse mais competitivo, teria continuado, mas tive que parar. Agora me sinto muito bem, mesmo tendo certas sensações”.

“A partir de segunda-feira tudo será diferente, minha vida será completamente diferente – acrescenta – procuro não pensar nisso. Vou apenas tentar me divertir neste fim de semana. Então? Vou continuar como motorista e vou tentar me divertir. ”

Enquanto isso, cronometrado em 1’31 “082 Joan Mir Ele foi o mais rápido no warm-up do Grande Prêmio de Valência de MotoGP. A suzuki espanhola Nakagami (Honda) e seu companheiro de equipe Reigns. quarta vez para Francesco Bagnaia, com um atraso de 271 partes de mil. porta-pólo, Jorge martin, também na Ducati, terminou em nono, à frente de Zarco, Bastianini, Quartararo e Bender. Valentino Rossi Ele terminou em décimo sexto.

Os nove pilotos do Campeonato do Mundo, nascidos e criados na Academia de Pilotos Valentino Rossi, queriam homenagear o seu “mestre” e nas corridas de Valência cada um correu com um capacete especial, um dos que fizeram história # 46 e o ​​usou no caminho de sua longa carreira. “Foi uma surpresa tão boa, eu não esperava – Rossi comentou com a Sky – o melhor presente que eles poderiam me dar.”

Honda Racing Corporation, braço esportivo da marca japonesa, junta-se às saudações de Valentino Rossi. A Honda envia “os seus sinceros agradecimentos” ao herói de Tavolia, desejando-lhe “tudo de bom na próxima fase da sua vida”. Em uma nota, ele lembra que “junto com a Honda HRC, Rossi venceu três Campeonatos Mundiais consecutivos na Classe Um de 2001 a 2003, vencendo 31 das 48 corridas realizadas naquele período”, pilotando primeiro o icônico NSR500 dois tempos e depois com um submeteu o motor de 1.000 cc a quatro tempos no RC211V em 2002.

Depois de deixar a Honda (no final de um relacionamento não sem polêmica e mal-entendido, editor), Valentino “continuou a ser um competidor e competidor feroz. Seu nível de competitividade continuou a empurrar a Honda e seus pilotos para dar o melhor dele na pista . ” Isso não impediu Rossi de ganhar, mas com a Yamaha, até os Campeonatos do Mundo de 2004 e 2005. Agora que sua carreira está chegando ao fim, a Honda “deseja-lhe as maiores felicidades para começar uma nova fase da sua vida longe das pistas . “