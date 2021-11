Ao vivo Suíça – Bulgária: 0-0 2022 Eliminatórias para a Copa do Mundo. Ao vivo o jogo

Squads anunciados e jogadores se preparando20:47

A primeira metade começa.20:46

3 ‘ Falta cometida por Andrea Hristov (Bulgária).21:03

3 ‘ ‘Mario Gavranovic (Suíça) sofreu uma falta no meio campo do adversário.21:03

4 ‘ Uma tentativa fracassada. Ruben Vargas (Suíça) finalização com o pé esquerdo de fora da área. Com a ajuda de Noah Okafor.20:50

9 ‘ Corner, Bulgária. Contra ele está Robin Vargas.21:40

10 ‘ Tiro salvo. Ruben Vargas (Suíça) Um remate com o pé direito do lado esquerdo da área da grande penalidade. Com a ajuda de Xherdan Shaqiri.20:56

15 ‘ Marcador rejeitado. Mario Gavranovic (Suíça) chuta com o pé direito de fora da área. Com a ajuda de Remo Freuler.21:01

17 ‘ Tiro salvo. Ruben Vargas (Suíça) finalização com o pé direito do lado esquerdo da área. Com a ajuda de Xherdan Shaqiri.21:02

18 ‘ Falso – Ivan Turitsov (Bulgária).21:03

18 ‘ ‘Ruben Vargas (Suíça) sofreu uma falta no seu campo.21:03

18 ‘ Ivan Turitsov (Bulgária) recebeu cartão amarelo por uma entrada perigosa.21:04

19 ‘ ‘Ivailo Chuchev (Bulgária) sofreu uma falta no seu próprio meio.21:39

19 ‘ O filme “Vol” de Noah Okafor (Suíça).21:09

21 ‘ Corner, Suíça. Contra Ivan Turetsov.21:06

23 ‘ Corner, Suíça. Contra Ivan Turetsov.21:40

24 ‘ Tiro salvo. Mario Gavranovic (Suíça) finalização com o pé direito do meio da área. Com a ajuda de Noah Okafor.21:10

26 ‘ Tiro salvo. Ruben Vargas (Suíça) finalização com o pé esquerdo do meio da área. Com a ajuda de Noah Okafor.21:11

30 ‘ ‘Radoslav Kirillov (Bulgária) sofreu uma falta no seu próprio meio.21:15

30 ‘ Falha de Kevin Mbabo (Suíça).21:15

30 ‘ ‘Ivailo Chuchev (Bulgária) sofreu uma falta no seu próprio meio.21:16

30 ‘ O erro de Denis Zacharias (Suíça).21:16

32 ‘ Uma tentativa fracassada. Atanas Iliev (Bulgária) O seu remate com o pé esquerdo de fora da área foi um pouco alto. Assistência de Kirill Despodov com um passe de cabeça.21:17

33 ‘ Remo Freuler (Suíça) recebe cartão amarelo por uma entrada perigosa.21:18

33 ‘ ‘Georgi Kostdinov (Bulgária) sofreu uma falta no flanco direito.21:19

33 ‘ Falta cometida por Mario Gavranovic (Suíça).21:19

36 ‘ Corner, Suíça. Contra ele, Andrea Hristov.21:40

37 ‘ ‘Radoslav Kirillov (Bulgária) sofreu uma falta no seu próprio meio.21:22

37 ‘ Falso – Fabian Frey (Suíça).21:22

38 ‘ Marcador rejeitado. Noah Okafor (Suíça) finalização com o pé direito do lado esquerdo da área. Assistido por Dennis Zakaria.21:23

38 ‘ Corner, Suíça. Contra Ivan Turetsov.21:40

38 ‘ Corner, Suíça. contra Ivailo Chuchev.21:40

39 ‘ Corner, Suíça. Contra por Momchil Tsvetanov.21:40

39 ‘ Corner, Suíça. Christian Traichev Dimitrov o concedeu.21:40

40 ‘ Uma tentativa fracassada. Denis Zakaria (Suíça) finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Robin Vargas.21:25

41 ‘ Corner, Suíça. Contra por Momchil Tsvetanov.21:40

42 ‘ Uma tentativa fracassada. Noah Okafor (Suíça) finalização com o pé esquerdo do meio da área. Com a ajuda de Sylvain Widmer de um ângulo.21:27

43 ‘ Corner, Suíça. Contra ele está Georgy Kostdinov.21:40

44 ‘ Corner, Suíça. Christian Traichev Dimitrov o concedeu.21:40

45 ‘ Noah Okafor (Suíça) acerta no poste direito com remate com o pé direito do lado esquerdo da área. Assistência de Fabian Fry de Angle.21:41

45 ‘ Corner, Suíça. Christian Traichev Dimitrov o concedeu.21:40

45 ‘+ 2’ Corner, Suíça. Contra por Momchil Tsvetanov.21:33

45 ‘+ 3’ ‘Georgi Kostdinov (Bulgária) sofreu uma falta no seu próprio meio.21:33

45 ‘+ 3’ Falta cometida por Sylvain Widmer (Suíça).21:33

45 ‘+ 3’ Fim da primeira parte, Suíça 0, Bulgária 0.21:33

45 ‘ Alternar, Bulgária. Dimitar Velikovsky substitui Ivan Turetsov.21:47

45 ‘ Sostituzioni, Bulgária. Georgiy Menchev forma Atanas Iliev.21:47

A segunda parte começa com Suíça 0 e Bulgária 0.21:48