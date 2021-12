Roma, Mourinho visitam a Caritas: Não nos esqueçamos de quem precisa de nós

Um gesto de solidariedade para terminar 2021 com prosperidade e começar o novo ano com o pé direito. No dia 31 de dezembro, Jose mourinho Ele foi ao Hotel Don Luigi Di Niegro em Roma, que ele administra CaritasPara surpresa de todos os convidados e um feliz 2022! Conforme demonstrado nos seus perfis sociais pelo CEI, o treinador da Roma não compareceu de mãos a abanar e Trouxe presentes e jantar Para todos os visitantes da instalação.