Chievo, o retorno do conto de fadas: de Delnery a Pelésier, Bellon e Di Carlo: velhas glórias em campo no sábado

Da C1 à Liga dos Campeões, depois colapso, fracasso e “resgate” Pellissier: amistoso festivo no sábado com os grandes campeões e, no banco, os milagres técnicos Delneri (“Sinto arrepios”), Pilon e Di Carlo .

“Operação Nostalgia” para os fãs do conto de fadas de Chievo Verona, que acontecerá no sábado, 20 de julho, após a aquisição pública da marca.

A empresa, liderada pelo presidente Sergio Pellissier, organiza uma partida comemorativa perto do Estádio Bentegodi.

Os grandes campeões que fizeram a história do Chievo serão os campeões – na temporada 1993-94. Chievo Verona, do C1 à Liga dos Campeões, Com no banco Malesaniantes e DelneryDepois, com Giovanni como diretor esportivo Sartorihoje em Bolonha depois de participar dos sucessos da Atalanta – primeiro o próprio Pellissier com cerca de trinta grandes nomes que passaram pela seleção amarela e azul, incluindo o brasileiro LucianoAtacante Massimo Marazin E o zagueiro Nikola

Legrotaglie"Terre" Simone Teribucci, goleira Lopatelli E SorrentoMichel, o atual treinador da seleção de Malta Marcolini, Moscardelliesloveno Walter BersaSebastião Francês Fritar E outros.









































































































O treinador “imaginário” regressa ao banco Gigi Delneri: “Quando Pellissier me ligou Ele me explicou a ideia – diz ele – admito que passou pela minha cabeça arrepio. Que bom ver tantos amigos novamente.” No banco estão outros dois treinadores que tiveram algumas de suas melhores temporadas no Chievo, Pepe. Belão“Sharp” Breganziol, que levou o Chievo às eliminatórias da Liga dos Campeões, e Memo Por CarloQue conseguiu chegar a algumas conclusões inesquecíveis.

O Chievo, que foi rebaixado no final da temporada 2019/20 de B para C e depois desapareceu, Ele será titular novamente na Série D com Clivense pontuado, o clube que nasceu no antigo código desportivo amarelo e azul. E muitos estão esperando pelos “burros – desculpe, alces – que voam” um pouco mais alto.