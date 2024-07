Canceli e La Monica, Fidelis novamente parte do meio. Atacante substituto de Malcor em Portugal – Telesveva Notizie

Cross Cancili e Giuseppe La Monica. Duas coisas são certas no meio-campo com a chegada de Fidelis Andrea. O primeiro, nascido em 1999, que chegou de azul e branco em janeiro, é atualmente o único confirmado da época 20243/24, arquivado por Fidelis com três administrações técnicas, um quarto lugar na época regular e uma eliminação nas meias-finais. -finais. Placar final do playoff por Nardo. Ele totalizou 18 partidas, o que é bom para superar a marca de 150 jogos em D. Canceli, um trunfo em quantidade e substância, fez muitas dessas aparições com Ciro Danucci no banco. Aliás, com o atual treinador azul e branco, o jovem de 25 anos já disputou a Serie A no Nardo e entre D e C no Brindisi. Na mesma seção, ele estará acompanhado por Giuseppe La Monica. Nascido em 1996, viveu com a braçadeira de capitão em Gragnano, principalmente em Sorrento, depois disso, o primeiro anúncio oficial de entrada no mercado de transferências comandado pelo diretor esportivo Gianni Califano. Ele deixa o Golfo após cinco temporadas, todas como campeão: assumiu a liderança rossonera há dois anos, por ocasião da promoção ao profissional, marcando 10 gols, e no ano passado foi titular na Liga Italiana, também marcando três gols. Em sua carreira, ele fez quase 300 partidas entre a Série A e a Série C e marcou 35 gols. Ele pode jogar como meio-campista ou como parte de um trio de armadores na formação 4-2-3-1 que Danucci está considerando para sua equipe Fidelis.

Entre as prioridades do mercado está também a posição de atacante central, função em que Fidelis se despediu de Scaringella e Jefferson. A presença de Giancarlo Malcor no radar azul e branco não é mistério, já que se despedirá de Cerignola depois de 75 golos em 140 jogos e apesar de ter mais um ano de contrato com os Audis. A pressão de Fidelis sobre o atacante nascido em 1993 continua, mas no momento não levou a negociações avançadas. Por um lado, existe a vontade de esperar pelas oportunidades do jogador na Liga Italiana e, por outro lado, os tempos lentos do mercado de transferências que começam neste fim de semana apenas para os jogadores da Liga Italiana estão a considerar alternativas, mas a situação mantém-se um dilema para Mateus Castro da Silva, artilheiro do último grupo H. Com Gravina que tem que esclarecer a situação contratual com o Clube Morgián, o diretor desportivo investiga também o mercado externo com especial interesse no protagonista “Mister X” em português. estrelando enquanto também aparece na primeira série. Na defesa, avalia-se a confirmação de Michele Ferrara, enquanto são praticamente avaliados os salários do goleiro Alexander Iacovino, do Potenza, nascido em 2005, e de Alessandro De Luca, nascido em 2006, ex-lateral-direito do Bari que será oficializado a partir de 15 de julho. . EU IA. Eles vão implementar a última divisão no mesmo nível de Daniel Babbage, o meio-campista ofensivo que marcou cinco gols na última temporada no Manfredonia, e está pronto para assinar pelo Fidelis.