Todas as negociações e acordos de hoje estão ativos

lá Roma Ele quer desesperadamente Mathias Solé, em vez disso Juve Ele tenta se aproximar de Todibo e Milão Pense em Fofana de Mônaco. Surpresas não faltam, entre os anúncios oficiais e as negociações em fase de finalização: fique ligado no dia do mercado de transferências Em tempo real No Corriere dello Sport – Estádio.

12h25

Real Madrid, dia de apresentação de Indrik

Aqui o jovem fenómeno brasileiro será apresentado no Bernabéu. (data e hora)

12h15

Calafiore – Arsenal, final próxima

Uma final difícil para Calafiore: um acordo no valor total de 50 milhões de euros, com o Arsenal a finalizar o processo com o Bologna. Últimos detalhes sobre itens, proporções, bônus e métodos. (os detalhes)

12.08

Osimhen, De Laurentiis não oferecerá descontos “extras”.

As negociações continuam entre Napoli, Paris Saint-Germain e o agente de Victor Osimhen, Roberto Calenda. De Laurentiis tem estado aberto ao diálogo, mas não pretende afastar-se muito da cláusula de rescisão de 130 milhões de euros. Enquanto isso, o menino voltou a treinar com o restante do grupo, assim que o desconforto muscular desapareceu.

12h00

Sky muda gestão do Calciomercato-L’Original

O conhecido programa terá uma mudança a partir da próxima segunda-feira, 22 de julho: Alessandro Bonan será substituído até 16 de agosto. (Aqui está quem estará lá)

11:54

Milan assina primeiro contrato profissional de Camarda

Agora é oficial: Francesco Camarda assinou seu primeiro contrato profissional com o Milan. Esta é a nota oficial do clube rossonero: “O AC Milan anuncia que Francesco Camarda assinou seu primeiro contrato profissional Francesco, nascido em Milão em 10 de março de 2008, cresceu na academia de juniores rossoneri, onde chegou aos sete anos e se destacou pelas qualidades técnicas e pela qualidade. número de gols marcados no setor juvenil na temporada 2021/22 Com seus companheiros, foi campeão da Liga Italiana Sub-15, onde participou de 41 partidas e marcou 14 gols no torneio em 25 de novembro de 2023. aos 15 anos, 8 meses e 16 dias, Francesco se tornou o jogador mais jovem de todos os tempos a estrear-se no Campeonato Italiano, no jogo de ida contra a Fiorentina Milan Futuro e permanecerá vinculado ao clube até. 30 de junho de 2027“.

11h50

Coutinho enlouquece torcedores do Vasco da Gama: boom de adesão

Um retorno romântico ao Brasil para Philippe Coutinho, ex-craque de Inter, Liverpool e Aston Villa, que decidiu retornar à sua terra natal para se reencontrar e encerrar a carreira da melhor maneira possível. Ali onde tudo começou, no Vasco da Gama. Boas-vindas repletas de estrelas e um boom nos cartões de fidelidade do Rio de Janeiro: desde a chegada de Coutinho, 12.000 novos membros se registraram, com o número de membros aumentando de 34.000 para 46.000. Não será difícil chegar a 50.000.

11h40

Chegam Empoli, Colombo e Viti

Roberto D’Aversa está prestes a receber Lorenzo Colombo e Mattia Vitti. O atacante, que vem de uma temporada mista no Monza, chegará emprestado do Milan, enquanto o zagueiro retornará à Toscana por empréstimo com direito a compra do Nice.

11h30

Bolonha e Arsenal se aproximam de Calafiore

Riccardo Calafiore rumo à Premier League. As negociações entre Bologna e Arsenal continuam, com os Gunners finalizando os detalhes finais, incluindo bônus e porcentagens. Uma operação de 50 milhões de euros, dos quais 40% vão para os cofres do Basileia.

11h24

Castrovelli: “Lazio significa renascimento para mim”

“Para mim, esta transferência significa renascimento”, – disse Gaetano Castrovelli durante a apresentação – Depois de dois anos realmente sombrios, estou sentindo sentimentos muito positivos. Eu queria muito a LazioEu disse ao meu agente muitas vezes, estou feliz agora. Sinto como se tivesse uma faísca dentro de mim. Espero que isso gere fogo. Quero compensar. Há muitos objetivos que quero acrescentar. Primeiro é preciso fazer bem pelo clube, depois é preciso reconquistar a seleção nacional.”. Então ele revela a história do número da camisa… eu li aqui

11h20

Cagliari, Alain Chery chega

O Cagliari adquiriu Alain Sherri, goleiro nascido em 1997 e natural de Egnatia. Ele tem cerca de dois metros de altura e será deputado do Scovit. Fora de campo está Boris Radonovich, muito popular em Pisa e Bari.

11h13

Sassuolo, oficial de Caligara

Estados Unidos Sassuolo Calcio – Lemos na nota oficial do Clube Neroverde – anuncia que adquiriu definitivamente os serviços desportivos de Fabrizio Calligara (Médio, 2000) ao Ascoli Calcio 1898.”.

11h10

Milão, as primeiras palavras de Álvaro Morata

Primeiras palavras como jogador do Milan de Álvaro Morata, o atacante que optou por retornar à Itália depois de vencer a Euro 2024.eu li aqui)

11.00 da manhã

En-Nesyri flerta com Mourinho e Roma se afasta

Al-Nusairi distancia-se dos ciganos, que suspenderam as negociações nos últimos dias. Há um interesse tangível por parte do Fenerbahce de José Mourinho, que quer dar um avanço importante no ataque. O Sevilha está à espera da oferta certa.

10:52

De Ligt, Manchester United se livra do ex-jogador da Juventus

Matthijs de Ligt não irá para o Manchester United. A classificação do Bayern de Munique é muito alta, segundo confirmou a rede alemã Sky Sports. Os bávaros pediam bônus adicionais de 50 milhões para o ex-jogador da Juventus.

10h45

Monza, Pessina: “Chesney?

Uma nova temporada começou oficialmente para Monza, liderada por Adriano Galliani, que confiou o banco a Alessandro Nesta. Capitão Pessina está “esperando” por Chesney… olhe aqui

10h35

Barcelona está se aproximando de Dani Olmo

Depois de realizar uma pesquisa com Neco Williams nas últimas semanas, o Barcelona voltou suas atenções para Dani Olmo, o grande protagonista da Euro 2024 com a camisa espanhola. Conforme relatado pelo Mundo Deportivo, o Blaugrana estaria pronto para colocar em jogo um contrato plurianual no valor de £ 6 milhões por temporada. A cláusula de rescisão fixada pelo Leipzig expira hoje, no valor de 60 milhões de euros. Contactos entre os clubes para “alargar” este prazo e chegar ao cerne das negociações.

10h25

Diretor esportivo do Torino, Vagnati: “Devemos intervir em todos os departamentos”

Ao chegar ao time em declínio, o diretor esportivo do Torino, Davide Vagnati, avaliou as negociações envolvendo o clube Granata, que havia oficializado recentemente a compra de Saul Cocu e Alberto Pagliari: “Sabemos muito bem quais são as nossas necessidades. Com a chegada de Baleari, vamos preenchendo gradativamente as necessidades da equipe. Precisamos entrar na defesa, um ponta-esquerda e também pensar em fortalecer a área de ataque.” como um menino com muita ambição e vontade de crescer, mesmo tendo outras oportunidades.”.

10h20

Inter, Dumfries Knot

O Inter continua trabalhando na prorrogação do contrato de Denzel Dumfries, sem alterar sua oferta. 4 milhões por temporada e o acordo até 2027 pode ser fechado. O jogador, que começou com uma exigência de 5 milhões de euros por ano, estará em Milão dentro de duas semanas e terá que dar uma resposta definitiva ao conjunto Marotta-Ausilio.

10h10

Roma escolhe Paredes

Leandro Paredes, recém-conquistado da Copa América, retirou suas reservas sobre seu futuro após uma grande oferta da Arábia Saudita. (eu li aqui)

10 horas

Colbani e Fiorentina são perigosos

A Fiorentina trabalha para garantir o desempenho esportivo de Andrea Colbani. A primeira hipótese leva a um empréstimo oneroso com direito de resgate: reflete Monza. (Leia as notícias)

9:53

Lazio ataca Llorente

A Lazio de Claudio Lotito insiste em Llorente, o extremo-ofensivo que deixa o Sassuolo. Há distância entre os dois lados, mas os Biancocelesti não desistem. (os detalhes)

9h45

Nápoles, Lindstrom sai. Ideia de David Neres

Jesper Lindstrom Ele se prepara para chegar à Premier League no Everton Stadium. Foi fechado um acordo entre os dois clubes, baseado em um oneroso empréstimo com direito a resgate, enquanto alguns detalhes ainda precisavam ser acertados com a comitiva do garoto. Entretanto, o Nápoles iniciou o contacto inicial com o Benfica para David Neres, o extremo-ofensivo que o Besiktas também monitoriza atentamente.

9:37

Soleil é a intriga do verão

Roma quer Sule, Sule quer Roma. A Juventus aguarda o reinício final dos Giallorossi, para encurtar a distância que atualmente divide a oferta e a procura. (a situação)

9h30

Roma e Christensen em Eintracht: é oficial

Rasmus Christensen tornou-se oficialmente um novo jogador do Eintracht Frankfurt. Chegou também o anúncio social da empresa alemã, com as primeiras fotos do pavilhão dinamarquês.

Milão