MotoGP: Grande Prémio de Portugal. Bagnaia “É uma das minhas pistas preferidas”

“Acho que posso ser mais competitivo do que no ano passado em alguns pontos” Portimão (Portugal) (Italpress) – “Adoro esta pista e é uma das minhas favoritas. Gosto muito das mudanças de elevação: é um pouco misturado entre Mugello e Sachsenring. O início da temporada no Qatar foi perfeito para mim. Estou confiante e acredito que com a moto de 2024 poderei ser mais competitivo em alguns pontos da pista.” Estas são as palavras de Pico Bagnaia, durante a conferência de imprensa dos pilotos do Grande Prémio de Portugal, realizada no Circuito de Portimão. “Em 2022 larguei em último e depois terminei em oitavo – lembra o bicampeão mundial – acho que é uma boa pista para ultrapassagens e não há muitas retas longas.

No ano passado não comecei bem em ambas as corridas, mas consegui recuperar. Porém, ultrapassar nunca é fácil porque você está competindo com os melhores pilotos do mundo. Caminho complexo? “Depende de como se conduz, mas penso que aqui em Portimão o piloto pode fazer uma diferença maior, porque as curvas são muito rápidas e só há duas ou três curvas lentas.” Bagnaia voltou então às dificuldades encontradas na sexta-feira no Qatar: “Em Losail tivemos alguns problemas no primeiro dia, pois não conseguimos trabalhar normalmente. Penso que as afinações da moto podem fazer a diferença nesta pista: aqui, a sensação será mais importante e espero que “tudo corra bem a partir de amanhã”. “Acho que a moto de 2024 é melhor para o meu estilo de pilotagem e me dá algo que perdi no ano passado. “Em termos de tempos por volta, não acho que haja grande diferença, é uma questão de sensações na moto”, disse ele. acrescentou. O bicampeão mundial falou então sobre o progresso da Aprilia e a chegada de Aldigeer à Ducati. Para a próxima temporada. Ano: “Penso que a Aprilia e a Ktm são semelhantes, mas esta última está um pouco à frente em crescimento. A Ducati é uma combinação das duas motos e é mais competitiva. O escavador? Ele é um dos pilotos mais rápidos da nova geração e no ano passado, na última parte da temporada, fez coisas extraordinárias. Na corrida de Phillip Island ele me impressionou muito na classificação: fez um tempo que não foi ruim há dois ou três anos na MotoGP. Se ele conseguir manter a calma e trabalhar sem pressão, acho que ele pode se tornar muito forte.” – Ipa photo – (ITALPRESS).xl9/glb/red 21-Mar-24 às 18:01.