Monte Carlo, que grande Musetti: também venceu Fels, que agora é grande nas oitavas de final com Djokovic

Lorenzo derrota o francês em dois sets (6-3, 7-5) com grande atuação antes da batalha final: o italiano reencontra Nole no emirado após a vitória do ano passado

Francisco Sessa 9 de abril de 2024 (alterado às 22h47) – Milão



Musetti-Djokovic nas oitavas de final em Monte Carlo. Não voltamos no tempo: este ano enfrentaremos novamente o mesmo desafio de 2023, e sempre no mesmo ponto do torneio. Há doze meses, Lorenzo derrotou o número um do mundo em três sets (4-6, 7-5, 6-4) em sua melhor partida da temporada, antes de perder nas quartas de final para Jannik Sinner. A potencial revanche era um bom cenário teórico, mas nada simples: se a vitória de Nole sobre Roman Saviolin (6-1, 6-2) foi de fato uma formalidade, o caminho de Musetti até as oitavas de final foi cheio de armadilhas. Depois de derrotar Taylor Fritz com um placar duplo de 6-4, o tenista de Carrara também venceu novamente Arthur Fels, de 19 anos, em dois sets, 6-3 e 7-5.

o jogo – Durante meia hora, Musetti encantou o saibro pesado e molhado do Monte Carlo Country Club. Grande monólogo, qualidade mas não só: Lorenzo esteve muito forte durante a maior parte da partida, exceto na retirada no final. Ele jogou duro, encontrou profundidade e rotação e também variou bem. Uma atuação completa no que poderia ser considerado um clássico: o anfitrião Fils contra o vizinho Musetti, nascido e criado em Carrara, e que é seguido por muitos torcedores italianos. A falha foi o tormento final, pois desperdicei a vantagem no segundo grupo antes da corrida final. O jogador azul fez bem em colocar as mãos imediatamente no primeiro set no intervalo inicial: desde a linha de fundo quase não cometeu erros, enquanto os Vils choravam. Depois de terminar o primeiro set com um placar de 6-3, Lorenzo teve a vantagem de começar bem o segundo set também e até vencer por 5-2, mas depois parou completamente e perdeu dois games: 5-5. Um apagão preocupante e, felizmente, outra pausa chegou no décimo primeiro game antes que o placar fosse 7-5. READ Il Forte desafia Bassano para as meias-finais pronto para desfrutar - Desporto

As palavras de Djokovic – E agora, com Djokovic, a quinta partida entre os dois: a última partida foi justamente a disputada há um ano em Monte Carlo, única partida em que Lorenzo conseguiu uma vitória sobre Nole. O sérvio tem sede de vingança e elogiou Carrino na coletiva de imprensa: “Espero poder me vingar, não tenho medo de nada nem de ninguém. Musetti é um dos jogadores mais talentosos do planeta, com um lindo backhand de uma mão. .Fisicamente ele está pronto e sabe fazer muitas coisas em campo”. Para Djokovic, haverá outro desafio contra um jogador italiano: em 2024 as coisas correram mal contra Jannik Sinner (semifinal do Open da Austrália) e Luca Nardi (Indian Wells), considerando também em 2023 que o saldo é 4-2 para a nossa equipa in Os últimos seis desafios.