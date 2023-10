Martina Trevisan é eliminada nas semifinais do torneio WTA 250 em Hong Kong

Martina Trevisan na foto

Apesar do começo difícil, a corrida Martina Trevisan No Campeonato de Hong Kong, ele parou logo antes da partida final. Um saque instável e uma atuação marcada por dificuldades óbvias contribuíram para o sucesso do tcheco Katerina SinyakovaEla agora se prepara para disputar o título com Laila Fernandez.

Battle Under the Net: os estágios iniciais da partida

Trevisan, tenista toscana, deu claros sinais de dificuldade desde o início da partida, apesar da vantagem inicial que lhe deu uma vantagem de 3 a 1 no primeiro set. Porém, as coisas começaram a ficar complicadas, pois perder dois saques consecutivos permitiu a Siniakova virar a situação, terminando o primeiro set com um placar de 6-4.

A tensão prevaleceu em ambas as quadras: enquanto a tcheca lutava para construir o ponto quando a troca começou em sua própria metade da quadra, também devido a uma bandeja questionável, Trevisan se viu lutando com uma troca pesada e difícil de administrar, devido a o poder dos tiros de Siniakova.

Regressão no segundo grupo

O segundo grupo não reservou mudanças radicais em favor do italiano. Martina continuou a sofrer com o saque, um sofrimento contínuo que terminou a favor da tenista tcheca. O placar e saque de 4 a 1 para Siniakova representaram um momento decisivo, apesar da queda momentânea da número 85 do mundo, que mesmo assim conseguiu manter o controle da partida, terminando com o placar final de 6-4, 6-2.

Com uma hora e meia de partida, a pressão crescente e o poder implacável de Siniakova desgastaram Trevisan, que viu o potencial de reviravolta desaparecer, apesar de sugerir uma recuperação na tentativa de anular dois match points na final. Infelizmente, seu forehand de voleio não surtiu o efeito desejado, encerrando sua carreira na pista.

Reflexões e Figuras: O Jogo do Arrependimento

Para Martina Trevisan, a amargura de uma partida em que seu saque se tornou um adversário e não uma arma ainda persiste. Com 54% dos pontos na primeira tacada (27/50) e 32% na segunda (6/19), além de uma enxurrada de break points (dezoito em nove partidas de serviço), o tenista italiano conseguiu alcançar este e não conseguia. Em vez de impor o seu próprio jogo, muitas vezes ela se via reagindo em vez de agir.

Mesmo tendo em conta a batalha perdida, analisando as dificuldades e oportunidades perdidas para Sinyakova, que, apesar da vitória, não parecia imbatível.

WTA Hong Kong Martina Trevisan [6] Martina Trevisan [6] 0 4 2 0 Katerina Sinyakova • Katerina Sinyakova 0 6 6 0 Vencedor: Siniakova serviço implementar Grupo 3 serviço implementar Grupo 2 Katerina Sinyakova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Katerina Sinyakova 1-4 → 2-4 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Katerina Sinyakova 1-2 → 1-3 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Katerina Sinyakova 1-0 → 1-1 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 serviço implementar Grupo 1 Katerina Sinyakova 4-5 → 4-6 Martina Trevisan 3-5 → 4-5 Katerina Sinyakova 3-4 → 3-5 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 Katerina Sinyakova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Martina Trevisan 15-0 15h-15h 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Katerina Sinyakova 2-1 → 3-1 Martina Trevisan 1-1 → 2-1 Katerina Sinyakova 0-15 0-30 READ Um indiciamento foi solicitado para Juventus, Agnelli e outros 11 suspeitos 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Martina Trevisan 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Francisco Paolo Villarico