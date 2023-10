Eliminatórias para a Euro 2024, Ucrânia derrota a Macedônia do Norte liderada por Elmas

Praga, República Tcheca) – para’Ucrânia Desempenho superior Macedônia do Norte Com 2 a 0 no sétimo dia das eliminatórias para a Euro 2024, e aguardando o jogo da Itália contra Malta, voa para o segundo lugar do Grupo C com dez pontos: três pontos a menos que a Inglaterra. O desafio é definido por uma rede de Sudakov aos 20 minutos E o duplo que ocorreu Karavayev Em plena recuperação. Noventa minutos em campo DiamanteQue passou para a função de atacante.

Ucrânia – Macedônia do Norte 2-0: notícias, placar e estatísticas

Grupo 7: Piratas da Lituânia e Bulgária

Foto externa de Lituânia No Grupo G. escolher Treinador Jankauskas Vitórias 2-0 para Sofia (Duplo para Survys) contra meu anfitrião Bulgária10 restantes devido à expulsão Almejar.

Bulgária – Lituânia 0-2: notícias, placar e estatísticas

Grupo H, Eslovénia e Irlanda do Norte

No Grupo H lá Eslovênia Voa para o primeiro lugar graças à grade 3-0 Cortado para Finlândia: No alvo Cisco com Dobro (O primeiro gol de pênalti) e um selo Ganza No final do jogo. Também é bom‘Irlanda do Norte Quem venceu com um placar claro de 3-0 São Marino (Último lugar com zero pontos). redes Smith e Magennis No primeiro semestre e Mc Menamin Na segunda metade.

Eslovénia-Finlândia 2-0: notícias, resultados e estatísticas

Irlanda do Norte – San Marino 3-0: notícias, resultados e estatísticas