Mercado de transferências, todas as negociações: Piatek na Fiorentina, Roma à procura de Sergio Oliveira – Sport

Roma, 6 de janeiro de 2022 – durante o primeiro dia da segunda rodada de liga Todas as equipes seguem se movimentando no mercado em busca dos perfis certos para atingir todos os objetivos traçados ao final da temporada. Entre estes está Fiorentina, uma das equipes mais ativas nesta sessão: após sua introdução oficial ícones Modo de crime de ataque de viola com compra Krzysztof Piatek, anteriormente prestes a retornar a Génova. O atacante retorna à Itália depois de dois anos complicados lá Alemanha Amanhã ele fará exames médicos antes de assinar o contrato e apresentá-lo oficialmente como um novo reforço. O jogador chega sob a forma de empréstimo com direito a reembolso fixado em 15 milhões de euros.

Todas as negociações hoje

Tem também Roma Ele tem como objetivo fechar rapidamente todos os seus alvos. Depois de encontrar o acordo comArsenal para obter um empréstimo Maitland NilesBatendo na porta do Giallorossi Porto para cada Sergio Oliveira. Já se iniciou um diálogo entre os dois clubes mas ainda não foi alcançado um acordo económico, ainda que os portugueses preferissem vender o médio a título de empréstimo com direito a resgate, excluindo assim a obrigação. lá Sampdoria Em breve ele vai anunciar um novo sabor: é Thomas RinconO ex-meio-campista do Torino assinará em breve um contrato de seis meses para avaliar seu futuro no final desta temporada.

Por outro lado, oInter Que depois de encontrar um acordo de transporte para transferência gratuita Unana Estude o tiro de valor para fortalecer a defesa. EU ‘Everton No entanto, ele não pretende sentar à mesa de negociações para vender o linebacker. Procure reforços no ataque em vez de Sassuolo que, entretanto, tenta enviar os pedidos de volta ao remetente skamka e disjuntores. Neroverdi decidiu se concentrar nos muito jovens moro A partir de Padova Que poderia chegar por empréstimo: para a venda final, o clube de Veneza decidiu esperar o verão, fixando o preço do bilhete em cerca de dois milhões e meio de euros.

Leia também – Primeira Divisão, encontro de quarta-feira entre liga, regiões e governo