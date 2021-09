A “ameaça” de De Ligt e Raiola: a verdade entre a condição e o futuro na Juventus | primeira página

Seu gol contra o Spezia permitiu Juventus Para alcançar a primeira vitória dolorosa do torneio. No entanto, isso não é suficiente para tirar as dúvidas sobre o futuro de Matias de iate, um dos melhores defesas da Europa durante dois anos, quando a Juventus decidiu comprá-lo por 75 milhões de euros mais 10,5 de bónus, mas Sem iniciar o modo garantido em preto e branco. A presença de Bonucci e Chiellini faz com que o holandês se alterne frequentemente com a dupla azzurri e, especialmente no início da temporada, as exceções ao time titular contra o Napoli e o Milan foram afetadas.

a ameaça’ – No entanto, questionar sua permanência na Juventus não são as escolhas e considerações de Massimiliano Allegri, mas as palavras de seu agente Mino. Raiola. entrevista por Ray Sport Nos últimos dias, o procurador-geral anunciou que “De Ligt também pode deixar a Juventus no final da temporada. O mercado funciona assimRaiola acrescentou ainda que de Ligt ainda atrai.muitos interesses“Em si mesmo e, em primeiro lugar, de Barcelona Quem acompanha a turma de 99 desde os tempos do Ajax.

a condição – Situação financeira de O blaugrana É difícil, hoje, contemplar tal compra. Juventus não tem intenção de vender De Ligt Convencida do investimento de dois anos atrás, ela sabe que tem um futuro defensivo em casa e está pronta para enfrentar o legado de Bonucci e Chiellini. Mas ele sabe disso A partir do próximo verão, a cláusula de rescisão de 150 milhões de euros será ativada Estipulado no contrato holandês no momento de sua assinatura. Uma figura fora do mercado para quase todos os clubes, especialmente depois da crise econômica que se seguiu à Covid, mas constitui uma saída para o ex-capitão do Ajax.