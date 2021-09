Cada falha de freio de carro e motocicleta

com o problema de poluição Sempre no topo, métodos tentaram melhorar clima NS Reduzindo a produção de emissões poluentes São muitos, ao mesmo tempo que continuam os estudos para perceber onde e como intervir de forma mais eficaz. Sua última análise Ingv E de Cevada Lazio para cada Poluição ambiental , Localizar Novas razões para aumentar o mineral PM10 em Roma .

estudo revelador

Em DC, os valores do metal PM10 detectados no ar são Dobrou em comparação com o primeiro período de fechamento, entre 9 de março e 18 de maio de 2020. Estudo do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (Ingv) e da Agência Regional de Proteção Ambiental do Lácio (Arpa) confirma o Queda fraca nos níveis de PM10 durante o fechamento, mas acima de tudo em Aumento feroz para esses níveis Assim que a circulação sanguínea normal for retomada. O motivo é o aumento dos valores de PM10 Poeira devido à raspagem do freio. Mesmo os números de desgaste dos freios excedem aqueles causados ​​pelo consumo de combustível convencional.

Mais poluente que combustível

“Analítica Magnética – mais claro Aldo Winkler, o primeiro autor da obra – Teve um papel crucial na distinção entre fontes naturais e antropogênicas de partículas atmosféricas, demonstrando que níveis estáveis ​​de concentração de PM10, como a média durante e após o bloqueio, podem mascarar diferenças importantes no conteúdo de partículas metálicas contaminadas pelo tráfego de veículos automotores. ”. Segundo os pesquisadores, esses dados mostram queImpacto ambiental das emissões de desgaste do freio Agora bate as partículas devido ao combustível“.

