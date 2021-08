Gonzalez e Vlahovic demitiram Fiorentina, o segundo ko ko para Torino

Viola ganhou merecidamente sua primeira vitória no campeonato com um gol no momento certo. Você só raspa as granadas na final, encurtando a distância com o Verdi

Do nosso correspondente, Nicolas Cesser

Estreia em casa a sorrir para a Fiorentina que bateu com golo pontual o Torino não conseguiu rematar aos 88 minutos (nem um remate no espelho antes de 2-1) e distraiu-se na defesa: certamente um passo atrás em relação ao bom desempenho contra Atalanta. Italiano apresenta aos seus novos adeptos uma equipa ágil e rápida, com ideias claras e acima de tudo talento, o jovem Gonzalez. Isso inspira seus companheiros de equipe e termina a partida em pessoa, com 0-0. Franchi aplaude a condenação, enquanto a Toro falha em enfrentar, mas acima de tudo falha em replicar em termos de manobrabilidade. Na primeira parte, ele se apoiou nas pontas de Milinkovic-Savic, e na segunda, quando tentou deixar a bola cair no chão, encontrou uma parede pressionada à sua frente: não é por acaso que a duplicação veio em um contra-ataque rápido .

Voos e operações de resgate – O sprint de Viola força o Toro a se defender baixo. No quinto ‘Gonzalez se liberta na área e chuta com o pé direito que não é o seu pé: uma bola larga. Ninguém pode saber, é claro, mas esse é o ensaio do gol que vai encerrar o primeiro tempo. Às 11 horas, há um impasse da porta de granada dupla. Um cruzamento de Vlahovic da esquerda sabe como chegar ao Callejon posicionado no canto oposto quando Ola sai de Aina, providencialmente, para impedir o canto. Milinkovic cabeceia da bandeira na pequena área: parece uma execução implacável, mas (e isso não é um jogo de palavras), Milinkovic voa e intercepta a bola na linha do gol. READ Choque de Fiorentina: Gattuso em direção ao divórcio. Clash with Commisso, aqui estão as alternativas possíveis | primeira página

Recurso – Aqui a fúria roxa acalma e Toro pode sair da sua concha com um passe perigoso de Sanabria da direita cruzando a área deslizando para o poste oposto, onde Aina tem uma vantagem sobre Venuti, mas não consegue acertar a bola (18). Cinco minutos se passam e Aina se move da concha de sua mão esquerda para a área onde Singo pode controlar o flanco direito e equipá-lo: um golpe ruim, a bola voa por cima da barra. Em vez disso, Callegon chuta muito bem, e talvez muito bem (paradoxalmente) a sugestão de Gonzalez da esquerda: o goleiro visitante defendeu o chute de pé direito do espanhol, embora com dificuldade. Nada do gigante Milinkovic-Savic na esquerda montado por Gonzalez poderia fazer bem com um toque de Castrovilli: a vantagem do roxo é bem merecida, mesmo em circunstâncias em que a linha defensiva de Juric deixa muito espaço.

o fim – No início da recuperação, há uma oportunidade de dobrar imediatamente. O habitual Gonzalez sai da ala e coloca no meio quando Jack Bonaventura chega em um desarme, mas encontra o joelho de Mandragora para desviar a bola em uma pequena área. No segundo tempo, Juric parou Djidje, que marcou dois minutos antes do 0-, para ser substituído por Bonjorno, que havia duelado anteriormente com Vlahovic no tempo de Primavera. Mas esse precedente não vale nada quando o atacante da viola chega no meio do segundo com uma sugestão perfeita de Bonaventura. A torção aérea de Vlahovic é perfeita, mas ele não tinha com quem lutar na área aberta. Dois minutos atrás ele colocou Juric em Pjaca e Verdi para Sanbria e Linetty. Foi Verdi quem perdeu o contraste com Duncan e permitiu que Viola corresse para o intervalo para encerrar o jogo. O despertar tardio de Toru, quando Verdi acertou na área por sugestão de Lukic, faltavam apenas dois minutos para o minuto 90. E aos 5 ‘da recuperação Viola já não sofria mais nada. Seus três pontos com mérito. READ Cristiano Ronaldo está prestes a bater em alguém

28 de agosto – 22:54

