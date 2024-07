Portugal – França 0-0 (3-5 pênaltis). Blues nas semifinais

A equipe de Deschamps vence a partida entre Portugal e França nos pênaltis e se classifica para as semifinais do Europeu de 2024, na Alemanha, onde enfrentará a Espanha. O pênalti de João Félix foi fatal.

Segundo quarto-de-final do Euro 2024, depois da vitória da Espanha sobre a seleção alemã à tarde, o jogo entre Portugal e França é Cristiano Ronaldo x Mbappe, mas também muito mais.

Um primeiro tempo equilibrado, sem muita qualidade, grande interesse tático de ambas as equipes, prontas para trabalhar juntas e depois recomeçar. Portugal joga um pouco mais, com Leão muitas vezes recuando e Bernardo Silva entrando em campo. A França espera e recomeça rapidamente, com Kante liderando a transição e Mbappe pronto para isso corrida Com Theo Hernandez à esquerda.

Na segunda parte, Portugal começou melhor, mas a entrada de Dembélé deu vida à França, que ameaçou em diversas ocasiões. A partida não abre o placar, mas vai para a prorrogação. A fadiga aumenta e a clareza diminui. Ambas as equipes tiveram chances, mas terminou na disputa de pênaltis.

O erro de João Félix custou caro aos portugueses e os franceses são implacáveis ​​nos 11 metros.

França nas meias-finais e Portugal em casa.

Implantações

4-3-3 para os portugueses com Bernardo Silva, Ronaldo e Leão na frente.

A França respondeu com uma formação 4-3-1-2, com Camavinga substituindo o castigado Rabiot, Griezmann atrás de Mbappe e Kolo Mwani preferindo Thuram.

o jogo

A primeira metade

A França está escondida no seu meio-campo na fase defensiva, coesa e pronta para retomar o jogo com seu ataque rápido na frente. Deixa Portugal no controle do jogo, com Bernardo entrando bem e permitindo a subida de Cancelo. Aos 16 minutos, de fora de campo, Bruno Fernandes acertou a defesa para escanteio. A França explodiu primeiro com um belo remate de Theo a 25 metros, que foi bloqueado por Diogo Costa aos 20 minutos. Imediatamente a seguir, Mbappé cruzou para o meio pelo lado esquerdo, mas o guarda-redes português voltou a desviar.

Recuperação

Mbappé brilha aos cinco minutos. meio. Leão chuta aos 14 minutos, mas Camavinga recupera no último minuto e manda para escanteio. Aos 16 minutos, Bruno Fernandes entra e tenta. Grande defesa de Maignan no chão. Mais uma intervenção deslumbrante de Maignane, primeiro sobre Vitinha, depois fechando sobre Cristiano Ronaldo aos 19 minutos. Portugal pressiona, a França espera e responde por Kolo Mwani aos 21 minutos, mas Ruben Diaz priva-o da alegria do golo. A entrada de Dembélé resultou em perigo, já que Camavinga não aproveitou uma excelente oportunidade iniciada pelo extremo francês aos 26 minutos. O próprio Dembélé esteve perto de acertar nos postes aos 29 minutos. Kante esteve fraco por fora, aos 43 minutos. . Na recuperação, Dembélé sempre joga com Mbappé que chuta pela intermediária. Vamos para a prorrogação.

tempo extra

Aos três minutos, Ronaldo mandou boa chance de perto para os craques. Thuram tenta revidar, mas também manda muito alto.

Na segunda prorrogação, Mbappé foi substituído e Barkola entrou. Leão também está fora, com João Félix em seu lugar. O português cabeceou imediatamente, mas para ele foi apenas fora da rede. Barkola entra na área e chuta de fora da área. Pouca clareza, muito cansaço. A um minuto do final, Nuno Mendes rematou à entrada da grande área, mas o remate dela desviou para o meio e foi bloqueado por Maignan. Vamos para os pênaltis.

pena

A França começa.

E – Dembélé: Gol. 1-0

F – Ronaldo: Gol. 1-1

E – Fofana: Gol. 2-1

A – Bernardo Silva: Gol. 2-2

E – Conde: gol. 3-2

F – João Félix: O Pólo. 3-2

E – Barkola: gol. 4-2

F – Nuno Mendes: Golo. 4-3

E – Theo Hernandez: Gol. 5-3

Portugal-França: Placar

Portugal (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Dias, Mendes; Vitihana, Palinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Ronaldo, Leão. Treinador: Martínez

França (4-3-1-2): Mignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernandez; Kanti, Tshwamini, Camavinga; Griezmann; Kolo Mwani, Mbappé. Técnico: Deschamps

Árbitro: Oliver (Inglaterra)

Reservado: 35 Balinha (AS); 39 cruzes (F);

