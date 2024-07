Todos estão obcecados por Sule, o Leicester City está em primeiro lugar, mas a Roma acredita nisso

Mathias Solé está suando, ofegante e correndo rápido. Uma foto dele com o rosto um tanto cansado foi postada nas redes sociais da Juventus nos últimos dias. “Você está cansado, Matty?” Cansado com certeza, pois os treinos de Thiago Motta são muito difíceis, mas ele também está motivado para iniciar uma nova temporada e curioso para ver o que o futuro lhe reserva. O extremo argentino está no coração do mercado da Juventus: é querido na Premier League e também na Roma, que ainda não fez uma oferta oficial. Ele também é muito respeitado pelo novo treinador, que sabe que será difícil mantê-lo em Turim. Sule é o jogador da Juventus mais cobiçado do mercado e também aquele que consegue garantir um rendimento maior, por isso é considerado dispensável. No entanto, Giuntoli prometeu a Thiago Motta que só o venderia por uma pechincha: o valor atribuído ao argentino é de 40 milhões, razão pela qual o clube respondeu com “não, obrigado” à primeira oferta do Leicester de 25 milhões mais 5 outros bónus. 30 milhões ao todo, o que é pouco para persuadir a senhora a privar-se de uma das suas jóias.

Posição da Juve – A sensação é que elevando a base fixa para 30 e adicionando bônus – que não são difíceis de alcançar – para chegar a 35, podemos fechar. Por enquanto, o Leicester demorou e, entretanto, recuperou-se sob o comando da Roma, que já há algum tempo que está na mira do extremo. De Rossi gostou e seria um investimento alinhado ao projeto de propriedade (que é muito voltado para os jovens) e tem dois grandes patrocinadores no time, os amigos Paulo Dybala e Leandro Paredes. O problema continua a ser o custo, porque os ciganos não parecem preparados para que o seu número suba para 30 milhões. É por isso que houve uma mudança em direção a Federico Chiesa, que tem uma classificação inferior para os Bianconeri (20-25 milhões). Porém, nos últimos dias, houve um ressurgimento da chama e os Giallorossi podem progredir de forma mais realista. Até agora, apenas o Leicester City, que a Juventus considera atualmente o interlocutor mais credível, o fez. A estratégia da Juventus é bastante linear: com a mesma oferta, faz sentido que prefiram vender Sule ao estrangeiro em vez de a um candidato direto à Liga dos Campeões. Porém, se chegar uma oferta mais atrativa, mesmo que vinda de Itália, certamente será avaliada. No entanto, confirmam de Continassa que a Roma ainda não fez qualquer movimento oficial, pelo que por enquanto para eles só há negociações com o Leicester. Mas no mercado tudo pode mudar muito rapidamente. READ Com Koulibaly no Chelsea, começa o controle dos defensores. Últimas: Skriniar e De Ligt.