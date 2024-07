Biacine: “Inter Cabal, terminamos: o acordo é com o jogador que Conte está pensando em vingança.”

Em seu editorial na TMW, o conhecido jornalista Fabrizio Biacin também falou sobre o mercado Inter: a Cabal está mais próxima do que nunca

Em seu editorial na TMW, o conhecido jornalista Fabrizio Biasin Ele também falou sobre o mercado de transferências do Inter. Cabal está perto de fortalecer a defesa:

“Os diálogos para Cabal também estão caminhando bem, e já existe um acordo com o jogador de futebol, mas ainda há algo a ser finalizado com o Verona, mas estamos lá. Valor: 10 milhões de euros O total de minutos que disputou na Liga italiana é inferior a 2.000 minutos. Talvez eles também tenham espaço e tempo de alma em Verona.

[…] O Inter quer Bongiorno? Não, ele irá para Nápoles. O Inter quer o Hermoso? Não, talvez ele vá para Nápoles também. Primeiro, precisamos criar espaço, há espaço. Todos, desde Antonio Conte, que certamente tem algo pendente com os nerazzurri. A máquina de comunicação começou e eles sabem disso bem em Milão. Soa mais ou menos assim: “Não mencione o Scudetto. Somos claramente inferiores aos outros, e a classificação do ano passado mostra que temos que trabalhar duro para ficar entre os quatro primeiros. Além disso, não sabemos como o o mercado vai acabar.”

Alguém acredita nele? No fundo, Conte está pensando em vingança (de verdade!) e vai rasgar com a boca a camisa dos Nerazzurri na próxima liga. Com a ajuda de Lukaku… que chegará (mas só depois da situação de Osimhen). “Espera-se que seja um grande torneio.”está sendo lido.