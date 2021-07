Roma, Mourinho encontra Dzeko e Mancini. Cheb Trippi está animado

Roma – a temporada de Roma começou, Todos os jogadores (exceto as seleções) estão de volta à capital e o último deles fez o swab molecular esta tarde para poder fazer amanhã o exame físico de dois dias que antecipa o primeiro treino marcado para quinta-feira. Edin Dzeko Depois das férias entre Dubai, Turquia e Croácia, ele retomará os treinos e fará parte do time regularmente. Porque o número nove para Roma não é problema e hoje não se espera que seja vendido. Mourinho está mais do que feliz em trabalhar com ele E para Thiago Pinto, o coração do agressor não é problema: Dzeko só sairia se pedisse, dando um bom show para o escritório português.

Entretanto, o treinador português deu as boas-vindas aos jogadores que se encontram no Trigoria. Dzeko, Mancini, Borja Mayoral, El Shaarawy e Giovanni Boyer, Cervo, Zalowski e trippy. Este último capitão Roma Primavera, Trigoria saiu visivelmente animada Para o seu encontro com o Especial: antes de voltar ao carro, os pais e o irmão começaram a fazer-lhe perguntas sobre o encontro com os portugueses. Mourinho cumprimentou todos os jogadores, e Dzeko e Mancini cumprimentaram no Trigoria por mais de uma hora após o treino. Em breve todos os jogadores poderão começar a temporada sob a supervisão do Special One.