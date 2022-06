Flavio Cannon e Isabella Morgo nas semifinais em Rimini – Ao Sport

Os Jogos Europeus de Trampolim de 2022 foram realizados em Rimini, hoje é qualificações individuais (A única grande também incluída no programa das Olimpíadas). Flavio Cannon e Isabella Morgo se classificaram para as semifinais Aberto aos 24 melhores atletas da fase preliminar.

O jogador de 40 anos de Bergamo fez um excelente treino no valor de 56.930 e jogará para chegar às quartas de final. A jovem de 19 anos atingiu 50.820 pontos e ganha o direito de continuar sua aventura nesta revisão continental. A dupla Azzurra terminou em 18º e 23º, respectivamente. Em vez disso, os outros titulares de padrões foram eliminadosSofia Pelissier 31 (50,300), Giorgia Giamperi 32 (50,300), Samuel Patissio Colonna 29 (55,640, apenas meio décimo da qualificação), Marco Lavino 32 (55,120).

O britânico Andrew Stump se destacaria entre os homens (58.970) antes dos portugueses Diogo Abreu (58.710) e Lucas Santos (58.580). Entre as duplas femininas britânicas com uma Big Briony (55.620) e Isabelle Songhurst (54.610) à frente do azerbaijano Selian Mahsudova (54.000). Na Corrida das Nações, a Itália terminou para as mulheres em sexto lugar (286.000), e os homens terminaram em décimo primeiro lugar (288.000). À noite serão entregues medalhas.

Foto: Simone Ferraro/Ginástica Europeia