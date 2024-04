Orsolini acerta o extraordinário Di Gregorio, Zirkese não decide, Colbani é ambíguo

lá A corrida de Bolonha parou e colidiu com Monza Que faz um jogo muito forte em Dall'Ara. A equipa de Thiago Motta parecia menos inteligente do que seria de outra forma e não faltaram oportunidades de golo, mas os Rossoblu não conseguiram romper a barreira erguida pela equipa de Palladino, que fez um jogo muito consistente.

Bolonha – Monza, a chave do jogo

O andamento da partida parecia claro desde o início, com o Bologna vencendo o jogo e o Monza tentando uma reposição lateral. A primeira explosão da partida traz a assinatura de Orsolini, que exige brilhante defesa de Di Gregorio em cobrança de falta. sempre Orsolini acende a luz da casa de BolonhaSuas movimentações pelo lado direito são maravilhosas, ele volta para o pé esquerdo, chuta, vira e um milagre de Di Gregorio. A equipe rossoblù acelera o ritmo e começa a acumular chances de gol. Mas nos melhores momentos do Bolonha a resposta veio de Monza, que esteve muito perto de marcar a vantagem, com Dioric a não conseguir encontrar o remate decisivo. Com a aproximação do final do primeiro tempo, o jogo ficou um pouco feio, pois La Peña teve dificuldade em manter a calma. O time de Thiago Motta sempre joga contra Ferguson Que tenta se virar após cobrança de escanteio, mas seu chute sai ao lado do gol.

Todos os sentimentos de Bologna Monza

Talvez você possa estar interessado Jogos de hoje: Liga Italiana, 32ª rodada. Onde ver Napoli, Frosinone, Sassuolo, Milan e Inter Cagliari

No início do segundo tempo foi Monza quem apareceu primeiro Zerbin, que passa uma bola maravilhosa para Kolbani Mas ele não consegue encontrar a porta a dois passos de distância. Mais uma vez, a resposta de Bolonha remonta a Ferguson, que não respondeu Ela encontra a oportunidade de vencer Di Gregorio. Os Rossoblu continuam a pressionar, mas lutam para derrubar o muro erguido por Bolonha. A oportunidade certa surge aos 76 minutos, nos pés de Freuler, que fica a poucos passos do gol e manda de volta. A pressão continuou até ao final, com o Bologna a precipitar-se para o meio campo adversário, mas não conseguiu marcar o golo da vitória.

Tops e fracassos em Bolonha

Fergusson 5.5 : Alguns bons movimentos na ala, algumas entradas interessantes mas também um erro no final que poderia ter quebrado o impasse.

: Alguns bons movimentos na ala, algumas entradas interessantes mas também um erro no final que poderia ter quebrado o impasse. Christiansen 5 : não foi possível fornecer suporte aos atacantes no flanco e houve muito poucos erros.

: não foi possível fornecer suporte aos atacantes no flanco e houve muito poucos erros. Orsolini7 : Os melhores movimentos do Bologna vêm do pé esquerdo, mesmo em lances de bola parada. Isso gerou uma briga com Di Gregorio que rendeu aplausos.

: Os melhores movimentos do Bologna vêm do pé esquerdo, mesmo em lances de bola parada. Isso gerou uma briga com Di Gregorio que rendeu aplausos. Zarqzi 6.5 : A classe está sempre visível, mas Monza é bom em fazê-lo jogar o mais longe possível do gol. Algumas jogadas são úteis, mas não suficientes.

: A classe está sempre visível, mas Monza é bom em fazê-lo jogar o mais longe possível do gol. Algumas jogadas são úteis, mas não suficientes. Nadvi 6: Entra muito bem em campo no segundo tempo, animando uma jogada que parece estar com certa dificuldade.

Parte superior e inferior em Monza

Por Gregório 6.5 : Não é segredo que o goleiro do Monza é um dos defensores mais comentados antes da próxima janela de transferências e o desempenho contra o Bologna mostra por quê. E mais uma vez ele provou os aplausos ao bloquear o chute de Orsolini no primeiro tempo.

: Não é segredo que o goleiro do Monza é um dos defensores mais comentados antes da próxima janela de transferências e o desempenho contra o Bologna mostra por quê. E mais uma vez ele provou os aplausos ao bloquear o chute de Orsolini no primeiro tempo. Pablo Maria 6.5 : Manter Zirkzee sob controle não é uma tarefa fácil, ele está sofrendo, mas ainda consegue seguir em frente.

: Manter Zirkzee sob controle não é uma tarefa fácil, ele está sofrendo, mas ainda consegue seguir em frente. Zerbin 6.5 : O ex-jogador do Napoli encontrou continuidade e mostra sua qualidade. Algumas das melhores ações de Monza vêm dos seus pés.

: O ex-jogador do Napoli encontrou continuidade e mostra sua qualidade. Algumas das melhores ações de Monza vêm dos seus pés. Colbani 5.5 : Desempenho abaixo da média para o talento de Monza, pouco se vê no primeiro tempo e no segundo tempo eles desperdiçam uma oportunidade importante ao se esforçarem demais para os efeitos especiais.

: Desempenho abaixo da média para o talento de Monza, pouco se vê no primeiro tempo e no segundo tempo eles desperdiçam uma oportunidade importante ao se esforçarem demais para os efeitos especiais. Akba Akbaru 6 : Palladino o escolheu para dar força física ao meio-campo do Brianza, pois ele também é bom em agregar qualidade.

: Palladino o escolheu para dar força física ao meio-campo do Brianza, pois ele também é bom em agregar qualidade. Djuric 5: Não é bem servido pelos companheiros e acaba disputando uma partida como espectador não remunerado

Boletim do Árbitro Lapina

Frederico La Pena: Ele não hesitou em emitir um cartão amarelo contra Ferguson por uma entrada potencialmente perigosa em Pablo Mari. Ele tenta apitar o mínimo possível, mas nos últimos minutos do primeiro tempo (após o cartão vermelho de Luca Pifani no banco do Bologna) os sons amarelos começam a fluir. No segundo tempo, o jogo ficou um pouco mais simples, mas tendeu a destacar a cor amarela com muita facilidade. Avaliação 5,5

Bolonha-Monza: placar

Bolonha (4-2-3-1): Skorupski, Bosch, Lucumi, Biokema, Christiansen; FREULER, Aebischer. Orsolini, Ferguson (Rua Ndoye 17), Urbanski; Zarkazi. Técnico Thiago Motta

Monza (4-2-3-1): Di Gregório. Berendelli, Pablo Mari, Iso, A. Carbone (22'El Pedro Pereira); Akpa Akbro (34′ Rua Gagliardini), Bondo (39′ Rua Colombo); Colbani (39′ St. Carbone), Picina, Zerbin (34′ St. Maldini); Durek. Todos paladinos

governar: a caneta

para advertir: Orsolini (B), Akpa Akbro (C), Ferguson (C), Izzo (C), Bukema (C), Bondo (C), Berendelli (C), Ndoye (C).

Liga Italiana: classificação completa