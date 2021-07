Parente preso deve ser convocado e interrogado por investigadores | Namorado: “Eu teria morrido se tivesse ido para casa com ela”

A partir da próxima semana, quatro unidades caninas da polícia alemã, especializada na localização de cadáveres, entrarão para o exército.

Namorado: “Eu teria morrido se tivesse ido para casa com ela” “Tenho tantas saudades do Saman, ele foi o meu primeiro amor, queria casar com ela porque a minha vida pertence ao Saman. Hoje não tenho medo de nada e não dou a mínima para a minha vida”. O namorado de Saman, Zakib, disse isso durante a troca de Rette 4 “Trito e Rovcio”.

“O pai de Saman foi para a casa da minha família no dia 27 de janeiro – o menino me disse – que minha família deveria falar comigo e que toda a família morreria se eu não deixasse Saman. Minha família estava com tanto medo. Se fosse. Saman estava com medo quando ele foi para casa? Ela disse que vai matá-la quando seu tio chegar em casa naquele dia. Eu disse a ela para ir para o mosquetão imediatamente e não ir para casa porque você sabe que sua família é assim, mas ela precisa de documentos. “

“Se eu tivesse ido para casa com ela? Eu também teria morrido – disse Sakib – eu estava com tanto medo pela minha vida e pela minha família … Eu perguntei a ela pela última vez em 30 de abril. Ela também disse que também estava com medo pela vida dela, se ela pensasse que eles podiam matá-la? Eles podem matá-la? “É um grande risco. Eu perco muito o equilíbrio, sempre de manhã, tarde, tarde, 24 horas, sempre sinto falta!”.