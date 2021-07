Itália-Bélgica? Se eu não tivesse dito Itália, quando eu aterrissar amanhã …: Paradoxo de Mourinho

Jose mourinho Há um patamar Roma. Isto Algo especial Finalmente tocando em sua aventura na Itália, ele deu uma entrevista nas últimas horas Jogos de fala, Em que ele falou Europeus Especialmente entre a partida de amanhã Itália e Bélgica. O treinador português disse: “Uma previsão para Itália x Bélgica? Se eu não disser Itália, eles vão me matar quando eu pousar no aeroporto amanhã.”

O Special One é esperado na capital amanhã, e a insatisfação com sua chegada nunca diminuiu desde que foi anunciado em abril passado. José contribuiu publicando uma foto de sua cidade natal nas últimas horas, onde voltou de Londres em junho antes de deixar Portugal: “Adeus Chettupal “ Mensagem entregue em seu perfil do Instagram.

Precisamente este tempo no Reino Unido será isolado por 5 dias por mês, o que pode adiar a conferência de apresentação, dia ainda não definido: o técnico deixou Londres para ir a Sethupal assim que entrar em ordem a ordem assinada pelo Ministro Speranza efeito, mas voltará ao Reino Unido em dois dias para resolver questões pessoais. Esta curta condição impediu-os de permanecer em Portugal 14 dias consecutivos, necessitando assim de isolamento em Roma.

Amanhã o treinador português terá de aterrar em Fiamicino das 13h00 às 14h00, e já não vai aterrar no Siampino como se tem dito nos últimos dias. Roma está desenvolvendo todas as medidas de segurança para sua chegada: três carros da empresa irão para o aeroporto, o técnico sairá do aeroporto reservado e irá imediatamente para Tricoria, onde nos encontraremos na terça-feira até que ele tenha que ser isolado. Nessa altura, a apresentação oficial de José Mourinho, agendada para a esplanada do Cofferelli em Cambidoglio, poderá ser adiada para o dia seguinte.