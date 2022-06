Encantamento português E la Max Mara

As finais do evento Max Mara Resort 2023



“Lisboa é uma cidade que me impressionou de imediato, um lugar que vai fazer sonhar e continuar a atrair jovens artistas.” Ian GriffithsDiretor criativo Max Mara, Orgulhosamente apresentando notas de coleção no palco do Fashion House’s 2023 Show Resort. É uma mistura de arte, cultura e tradição que ganha forma nos caminhos do jardim Fundação Calouste GulbenkianA pintura do artista é colocada Nikitas Skapinakis retrata o poeta Natalia Coreia. Porta-voz da Jornada que percorre as histórias de figuras femininas do passado entrelaçadas com o presente em busca de um novo erotismo. Nas notas da música tradicional, foto, cantada CarminhoO protagonista da passarela, até referências ao artesanato local, pretende homenagear a cidade onde a passarela acolhe pela primeira vez um desfile de moda de uma marca internacional.

“Esta é uma coleção dedicada à poesia portuguesa. Amália RodriguesEntão me inspirei no estilo de Natalia Korea, a poetisa quase caluniosa em seus versos (ela escreveu Colecção de poemas eróticos e satíricos portugueses, Ed.), Um socialista, um homem que não tem medo de ninguém.

Inspirados em vestidos tradicionais, macacões curtos, tops cobertos de umbigo, saias lápis, lineares ou capas adornadas com esboços e poemas tradicionais. A silhueta é delicada e rica e lembra as saias coletadas da tradição local. Os vestidos glamorosos se alternam com os casacos icônicos que compõem o colete sem mangas de Teddy. As meias arrastão cobrem as pernas para usar durante o dia, enquanto pegam uma área perto de roupas de noite ou roupas casuais, incluindo vestidos longos em tafetá crocante, vestidos corpulentos que explodem em pregas nas solas ou vestidos de palco usados ​​por Amalia Rodriguez. , Vitamina Laranja, Azulejose azul, amarelo açafrão, roxo e verde escuro são propostos na crescente gama de cores. Surpreendentemente, um homem que desceu a passarela, vestindo uma das t-shirts bordadas com corações, pombos e laços de artistas locais, inspirou-se nos Lenos de Namorado do Minho, os lenços dos apaixonados cujas mulheres portuguesas transmitem a sua mensagem. வேட்கை.

Não, ou talvez ainda não, vestidos masculinos de verdade, mas os vestidos de Max Mara, especialmente os famosos casacos, provam ser uma base de usuários masculinos. Na sua viagem Griffiths e Max Mara dão o nó com a cultura portuguesa, que se traduzirá também em atividades concretas no território. Como homenagem à cidade, a Fashion House apoiará a restauração das galerias da Fundação dedicadas à arte francesa e trabalhará com estudantes politécnicos locais para selecionar o local e o tema do próximo resort. O aluno que vencer o concurso irá trabalhar para a marca.

Julgamento. “Fui a Lisboa pela primeira vez para estudar o espetáculo. Consegui imediatamente. Conheço bem a Espanha, mas não Portugal. Entendo que a diferença entre esses dois países está no ponto de vista emocional. fogo ardente, uma chama escondida sob um vulcão português. Ian Griffiths criou a coleção com notas locais precisas em mente, que às vezes se manifestam de forma muito clara, mas muitas vezes muito sutil. Está pronta para conquistar os clientes da marca líder no país .