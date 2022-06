Assassinato de Viareggio, ex-CEO da Fs Moretti desafiado pelas famílias das vítimas – Corriere.it

A partir de Marco Casperetti

Os membros da família o ignoraram enquanto ele falava, e Carabinieri interveio. Nas palavras do ex-gerente sobre a falta de investimento em fretes: “O primeiro-ministro me disse que as ferrovias não podem falhar”. Acórdão do recurso às 16h30

Florença Dentro Dia da Violência (29 de junho de 2009) do Processo de Apelação do Massacre Ferroviário de Vieirazio A investigação começou com uma discussão acalorada das famílias das 32 vítimas. Isso aconteceu quando Ferrovie dello Stado Mauro Moretti (ex-diretor administrativo da Rete Ferroviaria Italiana e um dos dezesseis réus (pediu 6 anos e 9 meses) foi solicitado a publicar declarações espontâneas nas quais falava surpreendentemente sobre Romano Prodi e política. Do então governo.

Controvérsia Moretti explicou em tribunal que não respondeu a acusações e insultos nos últimos anos Por uma questão de justiça e respeito pelas famílias das vítimas. As palavras especialmente controversas de Moretti de membros da família quando eles voltaram. “Não me identifico com comportamentos e frases desumanas. Eu sei que essas frases te machucam, mas não é minha intenção.

A posição do ex-presidente Alguns familiares gritaram contra Moretti numa tentativa de provocar a reação de Ângelo Crico, presidente do Tribunal de Justiça. Os membros da família que protestaram também recuaram, mas sentaram-se. Moretti lembrou que nos cargos que ocupava à época do acidente ferroviário, “não poderia ter sido o autor de uma política de investimento em frete ferroviário ou passageiros”. A lei não me permite. Mas ele disse que sempre buscou uma política orientada para a segurança e que é uma prioridade para ele.

Fundo Moretti também negou as acusações de ser protagonista da política da empresa de investir em alta velocidade, sem investir em transporte de passageiros e cargas e segurança, e revelou detalhes inéditos. “O primeiro-ministro Prodi me disse em 2006 que a Trania, como a Alitalia, estava falida e que a Ferrovi tello Stato não poderia falir.“Finalmente, Moretti confirmou que os autores dessa política precisa foram o governo e o parlamento italianos, que teriam financiado a obra até o século passado sem oferecer nenhum risco comercial aos implementadores desses planos”. READ Bolonha, 16 anos encontrada morta perto da floresta: investigação de assassinato | Suspeita de menino menor de idade

Na sala de montagem E então explicou “O governo me pediu em 2002 para agilizar a missão Napoli-Torino. Eu agi nesse sentido.. Desenvolvi um plano de ação rigoroso, evitando qualquer variação no processo, e implementei um sistema digital de gestão de pedidos para verificar o andamento dos trabalhos. Os juízes entraram na sala do conselho e a sentença é esperada antes das 16h30 de quinta-feira, 30 de junho.