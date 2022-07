Pochicchio, sua esposa queria o divórcio. Escuta com um amigo: “Massimo está inseguro”

Um dos dilemas que atormentavam os investidores ricos Massimo Pocchicchio, depois de perceber que foi enganado por ele, tem que entender se sua esposa realmente desconhece o grande golpe orquestrado por seu marido ou ela é basicamente sua cúmplice. Em 1º de setembro de 2020, após reservar um resort em Tulum (México), o corretor desapareceu da Itália e cortou todos os seus telefones celulares: “Ele permanece indisponível por telefone de vários colaboradores e investidores que o contatam”, dizia o relatório. A unidade de polícia econômico-financeira de Milão o estava investigando por lavagem de dinheiro internacional. Nos dias seguintes, o promotor público milanês ordena a interceptação de usuários Ariana Icomelli E encontrou o marido chamando-a de “diariamente”. “Não diga nada”, sugere Bochicchio em 12 de setembro, e ela lhe garante: “… você não vai voltar agora, não sei quando vai”.

Fúria do fugitivo Bochichio e sua esposa: “Não pense em nós, ele vai destruir toda a família.” Ligação de fio

“Só você sabe quem está envolvido.”

Dois dias depois, sua esposa disse que estava preocupada porque vários investidores a contataram não apenas por telefone, mas também aparecendo em sua casa. Quando questionada sobre o marido, que se apresentou com os parceiros Rodolfo Errani e Daniel Conte (irmão do então técnico do Inter), a mulher cita “Sebastiano (Zamba, o outro parceiro, Ed), David (Lippi, ex-técnico da seleção, Ed), Massimiliano Isidori, Massimiliano Mariani (osteopata, ed), Pier Francesco Rodríguez Bocanelli (cunhado da família Farmilli Fendi, ed.). C..O Eu sei, todos nós conhecemos. Enfim, só você sabe quem está envolvido neste assunto. Conte e Salvagni (no impresso, arquiteto, ed) você me disse que existe apenas um, e aqui não estamos falando apenas de Conte e Salvagni.

Em 17 de setembro, Bochicchio diz à esposa que está em Madri para encontrar uma solução para o retorno da capital e a convida para se juntar a ele. De fato, Icomelli parte para a Espanha no dia seguinte e retorna a Roma no dia seguinte. Nos dias seguintes, o marido voltou a desaparecer e nem sequer a contactou por telefone. Então, no dia 7 de outubro, você pede conselhos a um amigo em comum, Umberto Riccioni Gardeni, que trabalha na indústria do entretenimento. “Se eu estivesse no seu lugar, eu diria a ele:” Oh mãe, o que … ou você fica lá? Encontros com quem? Quero dizer .. com qual banco?». Então ele a avisa: “Se o perigo for, se o gato tiver mandado… isso é problema sério”; Apenas para tranquilizá-la de que, se o marido estiver em Hong Kong, “não haverá deportação”. “Acredito que ele tinha algum dinheiro”, diz a amiga, que a aconselha a “se preparar para o pior e fazer o máximo possível”. A mulher, por sua vez, revela-lhe que “já deu início ao processo de separação e todos os bens do marido foram congelados de qualquer maneira”. Então Icomelli acrescenta: «Eu disse: ‘Massimo, você está inseguro’ (…) Seu irmão pede uma explicação… Nada. A mãe tem que sair de casa.

“É o Inferno”

Entre os credores corretores estão aqueles que não acreditam na boa vontade da esposa. Franco Saviotti (amigo de Errani, de Fenza como ele, mas morando em Mônaco) liga para ela e pergunta: “Se você perguntar ao Massimo, se você quiser ligar… é muito difícil para todos.” “Aí acontece alguma coisa – acrescenta – se não, vou procurá-lo.” “Meu marido saiu há um mês – com a intenção de resolver esse inferno (…) fez o trabalho dele”, explica Icomelli. “Sim, mas você sabia que tinha uma conta na Suíça?”, pergunta Saviotti. “Asseguro-lhe que não tenho nada, meu marido nos deixou (…) venha conferir eu (…) já perdi meu marido e o pai dos meus filhos.”

O fato é que, de acordo com as investigações dos financistas cambiais, “a maior parte dos valores investidos pelos poupadores não foram utilizados na subscrição de instrumentos financeiros, mas foram desviados das contas de Kidman para as contas pessoais de Sebastiano Zampa e Bochicchio. você se move a favor de sua esposa e irmão Tommaso e os usa para despesas pessoais.Entre as transferências suspeitas, 25 milhões de euros, estão: “Collier, escola de esqui, compra de várias viagens”.