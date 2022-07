Atualizações disponíveis, mercado agora. Entre Trogar e meio-campo

MilanNews.it

Ele confirmou ontem à noite Paulo Maldini, se a Casa sair de Milão, foram feitas reformas na área técnica, embora um pouco atrasada em relação à concorrência, o Milan pode finalmente começar a trabalhar. o O mercado não espera por ninguém Na verdade, este mês, dois objetivos como Barqueiro e Sanches, que estavam dados há alguns meses, desapareceram como os holandeses, ou complicados como os portugueses. Maldini e Mazzara serão imediatamente postos em ação: o gol da linha de frente e do meio-campo.

Como reportado Corriere dello Sport Esta manhã, há vários nomes no caderno da direção rossonera para a posição de meia-atacante. começa em espanhol Marco Asensio Deve fornecer pelo menos 25 milhões de euros. O bom é que as relações entre Milan e Real são boas e o contrato do jogador termina em 2023. O principal é o alto salário. O salário também é um problema Hakeem G, a velha obsessão da gestão rossonera já foi buscada no passado. O marroquino não tem lugar no Chelsea e pode ser transferido para os campeões italianos com um acordo de empréstimo com a franquia. No entanto, ele também ganha muito e deve falar sobre isso no clube londrino. O talento jovem está finalmente estourando, Carlos de Quetelet Algumas equipes da Premier League estão de olho nisso. Neste caso, o Muro de Bruges precisa ser demolido, pelo menos 35 milhões.

Adeus Kessie: Quem irá substituí-lo?

Hoje o contrato de Frank Kessi expirou oficialmente e ele não é mais um jogador do Milan. A administração terá que encontrar um substituto que seja igual ao produto dos empréstimos de Pobega e Attlee. caminho para Renato Sanchez Embora uma tênue esperança tenha reaparecido depois de ontem, o líder do Lille Letang, o PSG, não recebeu nenhuma oferta pelos portugueses, mas apenas de clubes estrangeiros, um dos quais é muito importante (pode ser o AC. Milan). De qualquer forma, o caminho não é mais seguro para os portugueses, então Milão olha em volta. Conexões com comitivas Douglas Lewis, o meio-campista brasileiro Aston Villa no valor de 25 milhões. Apesar disso, o contrato do jogador expira em um ano e ele mesmo pode estar sob pressão para vender seu clube.