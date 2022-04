Tiroteio no metrô de Nova York: 29 feridos, investigação terrorista

A pessoa identificada tinha 62 anos

Frank James

. Ele postou vídeos “perturbadores” de moradores de rua e do prefeito de Nova York, Eric Adams, online.

Você pode parecer diferente em fotos postadas nas redes sociais

Pessoas no chão, com ajuda de outros passageiros e cenas de pânico no palco

. As fotos também mostram manchas de sangue no chão da estação em frente ao vagão do metrô estacionado. No momento em que o tiroteio começou

Alguns dos feridos podem ter pulado no trem

Quem estava passando por isso para escapar. De acordo com o Departamento de Polícia de Nova York, é “sorte” que ainda não tenha ido mal. “Tiro suspeito”.

Pelo menos 33 visualizações

“E um foi encontrado na cena do crime

Pistola relógio

17 por 9 mm e mais

Uma garota

.

Prefeito de Nova York

Eric Leroy Adams

Na sequência dos desenvolvimentos relacionados com o tiroteio, emitimos um aviso ao público: “À medida que recolhemos informações,

Pedimos aos moradores que fiquem longe da área

Para sua segurança e para facilitar as investigações”, disse seu porta-voz. Nenhum explosivo foi encontrado no túnel.

Linhas diferentes

Entre Brooklyn e Manhattan,

Foram suspensos

. Isso foi afirmado pela Autoridade Metropolitana de Transportes no Twitter.

o

Escolas na área do Brooklyn foram colocadas sob segurança

, Ninguém pode sair, só pode entrar quem estuda lá. Disse um porta-voz do Departamento de Educação. Enquanto isso lá também

O FBI chegou ao local do crime

. O tiro realmente aconteceu

Alarme em outras cidades americanas

A segurança foi reforçada e especialmente em Washington, no entanto, atualmente não há ameaça credível.

De acordo com a CNN citando fontes policiais, a agência de aplicação da lei de Nova York é um

U-Hall van com placas do Arizona

. A polícia também alertou que “dirigir pode ser perigoso”. A van foi alugada em 11 de abril na Filadélfia. A locação mostra que foi reservado em 6 de abril. O veículo estava programado para ser retirado no dia 11 de abril às 14h01. Alugue por dois dias, de acordo com a reserva.