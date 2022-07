O novo single de You’re Right Pamela sai dia 8 de julho em todas as lojas digitais da Dream On, distribuída pela Altafonte Italia.

Publicidade

You’re Right é o novo single de Pamela

A partir de 8 de julho em todas as lojas digitais da Dream On distribuída pela Altafonte Italia.

Você está certo

Todos os dias ouvimos o desejo e a necessidade das pessoas de reencarnar, de sair, de recuperar o tempo.

Leveza, fé em si e nos outros, recuperando-os através da dança, da viagem e do movimento

Equilíbrio físico e emocional.

Sabe o que eu sempre respondo? Você está certo.

Porque é verdade, sempre dizemos, e depois falamos sobre isso com meus colaboradores, e criamos uma música.

Tem razão, reduzindo a solidariedade, mas também a resignação.

A Altafonte Italia distribuiu a música pelo selo Dream On.

Pâmela

Nascida em 8 de dezembro, a cantora, compositora, arranjadora e percussionista ítalo-brasileira Pamela D’Amico vem da colorida Salvador da Bahia, a meio caminho entre Abruzzo e o nordeste do Brasil.

Ele viveu em Roma por 8 anos de sua carreira artística.

Seguindo sua paixão inata pela música, morou em outras cidades do mundo: no Brasil, onde morou por muito tempo, em Berlim com o projeto Electro Brazil e em Moscou a convite das embaixadas italiana e russa.

No cinema italiano, com o compositor Paolo Vivaldi, inseriu a música “Oru Vida Vi Roller” em português do diretor Cosimo Gómez no filme “Brutti e Catavi”.

Claudio Santamaria Lançado em todos os cinemas italianos em 2017, Casanova foi produzido por Luca Barbareschi e Roy Cinema.

Mais tarde, ele escreveu músicas das trilhas sonoras de “Allata Esser Bad” de Claudio Caligari e “The Arrow of the South” de Ricky Tognasi e as transformou em canções.

Em conjunto com a Isola del Cinema de Roma, criei e apresentei o formato “Italian Talents”, vencedores de importantes prêmios nacionais e internacionais, incluindo os curtas-metragens de sucesso do Kermes of Short Films, o Tulips di Seta Nera International Short Film Festival.

Com prêmios e discursos ao vivo de atores e diretores que trazem o talento italiano para o mundo.

Na televisão, convidado de estúdio em “Italy With You” em Roy Italia em 2018 com o comportamento de Monica Marangoni,

Uma adaptação inédita do texto da live “Estate”, de Bruno Martino, em italiano e português.

Em 2019, Lando Fiorini apresentará o monólogo autobiográfico “Il Dramma della Cantante” com o comediante e ator romeno Antonio Giuliani na histórica PUFF Arena.

Um diálogo contínuo entre canções brasileiras e autocontradição recitada, dramática e forte.

Desde agosto de 2020, é editor e apresentador da “Radio 2 Brasil” da histórica sede em Asiaco 10, junto com Max Di Tomasi, ponte entre Itália e Brasil. Música e cultura.

Cantando e tocando ao vivo no estúdio em cada episódio é a primeira vez na Itália a refazer em italiano e português, o repertório completo que representa o encontro entre os dois países por muitos anos.

Fresco do sucesso do projeto solo e da música “Vivo nel mondo” em colaboração com a ASVIS (Aliança Italiana para o Desenvolvimento Sustentável), que alcançou ótimos resultados entre o público e os profissionais.

Definida por muitos insiders como sucessora de Ornella vanoni, graças à sua riqueza vocal e capacidade artística, ela é vista como interpretar as partes clássicas e atuais do mundo da música italiana e brasileira e, na segunda -feira, 5 de julho, ela se apresentou ao vivo em Piazza del Peuple em Roma. O palco estava montado para o Uefa Euro 2020 para desfrutar de um enorme sucesso com música e entretenimento em apoio à Azzurra no Campeonato Europeu de Futebol.

O vídeo “Smile Different Special Mention” do maestro Vince Tempera foi premiado no Tulips of Black Silk International Festival of Short Films, produzido em parceria com Roy Cinema e Roy Per. Sociais em.

“Vivo Nel Mondo” foi escolhido para fechar a maratona de Raiplay dedicada ao Dia da Terra 2021 (Dia da Terra 2021), e Pamela d’Amico foi incluída entre os artistas da Terra no site One pessoa um planeta, que recebeu excelentes críticas no TG2 História. , Roy News 24 e cerca de 80 entrevistas na Itália e no exterior.

Atualmente empenhado na realização de um disco EP de músicas inéditas em italiano e português, este é um projeto puramente pop, com sonoridades acústicas e eletrônicas, fundindo perfeitamente as duas almas do artista ítalo/brasileiro.

