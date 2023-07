Serie A: Alsa Labe Napoli fecha temporada regular em 1º lugar Roma está a um passo dos oito finalistas, apesar da perda do Happy Car Champ

8ª jornada do Poule Scudetto Em série Torenova D jogou na praia Ciro Marina (Kr) é a fusão perfeita de estética e cinismo. Quatro jogos emocionantes foram disputados em ritmo frenético, apesar do calor recorde, quatro desafios que encapsularam perfeitamente todas as qualidades do futebol de areia. FIGC-Liga Amadora Nacional.

Cada estação tem suas inovações. desta vez é‘Alsa Lab Nápoles Surpreendendo a todos com sua sexta vitória no campeonato, merece um sólido primeiro lugar na tabela de pontos. Em sete épocas, tal nunca aconteceu à equipa de Moxedano Catânia.

Grande surpresa, belo e sólido sucesso Roma No carro feliz, Sampenedetis deixou os romanos tocarem os oito finalistas com as mãos. Um nocaute indolor Sambanedettes Continua a sua trajetória no campeonato, devido a conflitos a favor de uma possível classificação separada de Icierre Lamezia e Città di Milano. Os garotos do técnico Di Lorenzo ficaram entre os oito primeiros na Itália pela 11ª vez na história. Forme Viareggio supera A cidade de Milão E está na disputa pelo primeiro lugar. desafio entre Energia Centavo E SSD Catânia Um minuto antes do apito final foi decidido pelo gol de Ordolini. Descansando no último dia, os atuais campeões italianos terminaram em 1º a 3º. Edna ainda está na disputa pelo quarto lugar.

Os últimos quatro jogos da temporada regular amanhã a partir das 10h30 Em série.

Aqui Todos os scorecards da série Aon

Vejamos o progresso de jogos individuais.

Alsa Labe Nápoles-Catania 5-4

Nápoles carrega todas as satisfações possíveis de uma só vez. Foi apenas a segunda vez que derrotou o Catania nas últimas nove partidas, desde 2018. Os napolitanos conquistaram sua sexta vitória na temporada, que empatou em primeiro lugar na temporada regular em matemática. Pela primeira vez em sete anos de futebol de praia LND, o Napoli olhou para todos com desprezo. Ao longo da partida, lindamente, o Napoli tentou se desvencilhar, mas o Catania sempre respondeu agarrando-se à partida até os últimos momentos. O oitavo pivô de Moxedano, a quinta contratação do Palmachi na temporada, está desfrutando de uma nova juventude e da lâmina de Alá. Mais uma vez um brilhante zagueiro carioca Antonio respondeu prontamente. O Catania, junto com seus campeões Bleus Jurlo e Persia Montani, marcou dez gols até agora e tentou até o fim. O terceiro pivô da portuguesa Bea Martins foi o flash final.

LENERGY PISA-CATANIA SSD 4-3

O povo do Etna tentou até o fim, mas acabou sendo traído na linha de chegada por Pisa, que costumava administrar os momentos mais importantes da corrida. Desde 2014 o atual Catania, ex-Canalichio, não consegue levar a melhor sobre o Neroszuri. De Fazio, o artilheiro da Serie A, An Utdin (14 gols) e o espanhol Luis Enrique colocaram os Elefantes a um passo do recorde. Gols contra de Simone Marinai, Jordan e Ortolini no segundo tempo deram ao Pisa a sétima vitória e diminuíram o entusiasmo do adversário.

Rome-Happy Car Sambenedettes 4-3

Graças aos tempos perfeitos nos dois primeiros treinos, a Roma venceu a corrida mais importante do campeonato. A orgulhosa volta do campeão no último quarto deixou a partida ainda mais emocionante, mas não foi o suficiente para os rossoblus. Cirilli fez sua primeira dobradinha em 2023 no prazo. Boldronetti colocou sua primeira marca na corrida de calor. Em vez disso, Tom confirma o valor agregado deste campeonato com sua quinta contratação. No terceiro tempo o goleiro cobrou Paternidade Campeão.

Forme’ Viareggio-Cidade de Milão 7-1

A quinta vitória da temporada para Viareggio que deixa o Milan sem saída em meio a uma luta pela sobrevivência. Viareggios segue na luta pelo primeiro lugar do ranking. Primeiros golos no campeonato pelos Blue Berdaka (2). O internacional português incansavelmente premiado, Leo Martins, chegará aos dois dígitos graças a dois pivôs hoje. O brasileiro Zé Lucas (11 gols até agora) está em boa forma em uma batalha total pelo primeiro lugar na tabela de gols.

Resultados

20 de julho (Recuperações 1^ e 6^ Jornada – Na Série)

Catania-Lenergy Pisa 3-4 det

Alsa Labe Nápoles-Isier Lamezia 3-7

21 de julho (7ª Jornada – On Series)

Catania SSD-Happy Car Sambenedettes 11-10 DDR (3-3)

Lenergy Pisa-Alsa Lab Nápoles 6-5 det

Farmaè Viareggio-Roma 5-0

Icierre Lamezia-Catania 2-3

22 de julho (8ª Jornada – On Series)

Farmaé Viareggio-Cidade de Milão 7-1

Rome-Happy Car Sambenedette 4-3

Lenergy Pisa-Catania SSD 4-3

Alsa Labe Nápoles-Catania 5-4

Classificação: Alsa Labe Nápoles 18 pontos; Lenergy Pisa* 17; Farmaè Viareggio 15; Catânia SSD 10; Catânia 9; Roma e fora do carro Sambenedette 6; Icierre Lamezia 3; Cidade de Milão 1

* Mais uma corrida

Calendário

* Transmissão ao vivo no canal YouTube do NLD

23 de julho (9º dia de jogo – On Series)

10h30 Roma-Catania SSD*

11h45 Alsa Lab Nápoles – Cidade de Milão*

15h15 Catania-Happy Car Sambenedettes

16h30 Farmaè Viareggio-Icierre Lamezia*