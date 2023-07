Renzi: Marina Berlusconi está certa. Os promotores florentinos pensam em criminosos reais em vez de perseguir conspirações e fantasmas

Prezada Editora, A carta de Marina Berlusconi à sua revista desacreditando a tentativa de condenar seu pai Silvio, mesmo após autópsia, tem gerado grande ressonância no debate político. Em particular, alguém queria ler a controvérsia que se insinuava na maioria governante de nosso país Considerando também as transcendentes declarações que Georgia Meloni dedicou a este assunto em um comunicado de imprensa.

Depois disso, eles estavam acostumados a ver conspirações em todos os lugares nos bastidores, argumentando que Italia Viva estava usando a justiça como argumento para se aliar a um setor da maioria. Eu respeito as opiniões de todos e deliberadamente fico longe de leituras políticas.

Vou me limitar a uma consideração simples, talvez trivial. Se tentarmos nos ater à realidade, isso é tudo o que percebemos, removendo todas as implicações, pensamentos tardios e ilusões. A carta de Marina Berlusconi é respeitosa e nobre Uma repreensão de uma filha que defende o pai, mas de uma cidadã que clama por justiça justa e chama o Ministério Público para processar crimes, não para processar inimigos.

Caro editor, Como muitos leitores de seu jornal, nunca votei em Silvio Berlusconi. Berlusconi votou com confiança nos governos Monti, Letta, Gentiloni, mas nunca no meu governo. Na verdade, a escolha de Berlusconi de quebrar o acordo nazareno acabou com minha experiência no comando do país. Portanto, não posso ser acusado de cumplicidade ou dívida com o presidente Berlusconi. Sempre defendi que ele não pode ter sucessores na política, porque o herói é uma figura única e não rara. Dito isso, posso dizer em voz alta e sem medo de parecer tendencioso que a disputa de Silvio Berlusconi por qualquer forma de participação no drama dos assassinatos de 1993 é simplesmente insana. Os assassinatos de Zorgobili em Roma e Milão, o atentado fracassado contra Maurizio Costanzo: alguém realmente vê a responsabilidade de Berlusconi em tudo isso?

Ou quer atribuir a um político que não se ama a qualificação de inimigo – de santo – a qualificação de inimigo, aliás, a qualificação de mafioso? São os profissionais e ideólogos anti-máfia (que fazem guerra contra ela). Falcão no CSM e permitiu um engano impróprio no massacre da Via d’Amefio, onde morreu Porcellino) sempre fez: expulsar a máfia do estado. Em vez de lutar todos juntos contra a máfia, é preferível referir-se ao inimigo como máfia para reivindicar superioridade moral. Primeiros-ministros desagradáveis, de Andreotti a Berlusconi, podem ser codificados não por suas próprias ideias, mas pelas acusações fanáticas da máfia.

Marina Berlusconi criticou bem O absurdo dessas acusações de difamação. Porque não estamos falando de uma investigação, mas de uma tentativa de uma seção minoritária do judiciário – uma tentativa de alimentar a narrativa de que os chefes de corporações de extrema-esquerda tinham ligações com a máfia.

Procurando a casa de Dell’Udri depois de trinta anos – e depois que Dell’Utri passou anos na prisão – isso parece ser uma tentativa de estimular a visibilidade na mídia de uma investigação que carece de substância e credibilidade. Nos últimos meses, os promotores de Turco e Descaroli interrogaram Massimo Giletti sobre a história quatro vezes, mas não tiveram até meia hora para assinar a ordem de despejo do prédio ocupado ilegalmente no centro de Florença, apesar de um pedido expresso de Ticos e do município. Uma menina de cinco anos está desaparecida e é moralmente responsável pelo caso de pequeno kata Quem poderia (e deveria! O princípio do dever de processar se aplica na Itália ou não?) não intervir imediatamente e fazê-lo? A promotoria de Florença se preocupa em destruir a memória de Berlusconi, mas não cuida da garantia legal na cidade que acolheu as crianças desde os tempos do Istituto degli Innocenti, por causa da fraude ilegal que não as faz desaparecer. Quem se lembra da história do pequeno patriarcado sabe que não é a primeira vez que o Ministério Público de Florença ignorou os alarmes dos defensores da legalidade: nesse caso, foram os carabinieri que pediram a intervenção dos promotores florentinos, receberam uma recusa e, como resultado, a trágica morte de um menino de sete anos.

Alguém dirá: Você diz isso porque atacou os promotores florentinos. Não, não é verdade. Abri uma conta com os promotores florentinos, porque em seu julgamento contra mim eles haviam violado a lei, como o Tribunal de Cassação explicou cinco vezes, e também a constituição.

A promotoria de Florença é responsável por difamar o Cavalier, mas a cidade não tem garantia legal: veremos quando o advogado relatar seus resultados, espero que o mais rápido possível. Mas justamente para isso Eu cuido dos meus assuntos com um advogado turco nos tribunais _Onde eu acredito que ele é um criminoso.

Se escrevo isto, não é porque ataco os advogados florentinos, mas porque conheço o advogado. Sei que para ele a ideologia vem antes da realidade.

Eu não tenho medo de falar o que penso para proteger ninguém Ele não pode mais falar como Silvio Berlusconi. Eu preservo sua memória – como um inimigo – e, ao fazê-lo, presto um serviço não apenas à sua história pessoal, mas também às instituições deste país. Vamos parar de pensar nos inimigos como máfia e lutar juntos contra a máfia agora e sempre. Não estou interessado na dinâmica entre Forza Italia e Premier League. Mas dar minha palavra a Silvio Berlusconi vem do desejo de trazer todos de volta à realidade e ao respeito. Sem isso, todo jogo democrático se torna uma luta na lama, não um choque de ideias.

© Reprodução reservada

Giulio Pinco Caracciolo