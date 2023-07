Retirada de Nápoles, boa notícia para Garcia: Ele está treinando com uma equipe

Após as preocupações desta manhã, Rudy Garcia respira aliviado. Neela voltou a treinar em equipe.

A sessão da tarde para os Azzurri começou alguns minutos antes. No Estádio Garciato Os napolitanos retomaram os treinos sob o comando de Rudi Garcia. O Napoli está envolvido em uma sessão técnico-tática para melhor se preparar para a nova temporada.

No entanto, nem tudo acabou pelo melhor. ontem, João JesusZagueiro do Napoli e favorito dos torcedores da Azzurra, Ele foi forçado a deixar o campo mais cedo Devido a problemas musculares.

Alarme cancelado: retorno ao treinamento em grupo

Além do zagueiro brasileiro, o Napoli jogou em casa Mário Rui está muito preocupado com as condições.

De fato, o lateral português fez um trabalho personalizado esta manhã. O camisa 6 do Napoli não conseguiu treinar com o restante do time.

À tarde, porém, o alarme parece ter diminuído. Portugal, que tanta alegria deu aos seus adeptos na época passada, Ele voltou ao estádio do Carciato para fazer todo o treino do grupo.