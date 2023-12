Criou Kwara e Osimhan e mudou a cara da raça

Futebol de Nápoles – San Mario Rui escreve para o Corriere dello Sport esta manhã A atuação do lateral português fez falta ao entrar no segundo tempo do Napoli-Cagliari. A entrada do número 6 azul levantou a proibição da competição. Foi sua assistência para o gol de Osimhen.

Nápoles Cagliari 2 1, assistência de Mário Rui

Aqui está o que lemos nas páginas do Corriere dello Sport: