Justiça, Reformas, Empregos. O espetáculo de Atreju é a pedra angular dos grandes temas que surgiram ontem. Depois de chegar à metade do caminho (que termina amanhã), o ministro da Justiça, Carlo Nordio, subiu ao palco do evento Fratelli d’Italia. Sua equipe também inclui o presidente da Italia Viva, Matteo Renzi. A dinâmica que gradualmente se forma leva o senador toscano a atacar, pressionando o governo no caminho da reforma da justiça. “Até este momento – diz ele – você não colocou o ministro Nordeau em condições de fazer o que ele sempre diz. Vocês estão atrasados ​​para a justiça, o tempo está se esgotando.” Segundo Nordeo, o ano passado não passou em vão, mas “a maior parte do nosso trabalho ministerial” centrou-se na “justiça civil, na eficácia da justiça, na consecução dos objectivos do Pnrr”. Considerada, esta seria uma “revolução copernicana”. Na verdade, abordou um tema muito caro aos defensores da garantia, nomeadamente a confidencialidade dos avisos de garantia, que “viola constantemente o princípio da informação gratuita dos menos padrão constitucional”.

Ainda há muito trabalho a ser feito para fazer justiça.

Mas os passos a tomar são muito claros: “na primavera”, “será aprovado o chamado pacote Nordeo”, explica Seals Keeper. E o setor industrial? “Isso será feito, mas depois do primeiro-ministro.” À noite, a comissão de trabalhos conduzida pelo diretor do Tempo David Vecchi também ficou bastante lotada de público, na qual a ministra Maria Elvira Calderon foi vista como convidada de honra. Dos microfones de Atreju, ele detalhou o que foi anunciado poucas horas antes: “Estamos avançando com um cronograma que me indica que estaremos adiantados no início da apresentação dos pedidos de pagamento adicional” previsto para 18 de dezembro.

E acrescenta: “Entendo que algumas pessoas se arrependam. Para mim, este é um dos critérios mais importantes que sempre caracterizou o meu trabalho, nomeadamente, usar-me para garantir que as regras estão bem escritas e fáceis de usar”. Também esteve presente na sessão o secretário da CISL, Luigi Sparra, que continuou o seu diálogo com o governo e observou: “Competências, formação, políticas activas: estes são os factores-chave no novo mercado de trabalho de hoje. funcionou como subsídio e apoio aos desempregados. Também há espaço para reformas. Há, onde o presidente do Senado Ignacio La Russa fotografou a situação em números: “É vã esperança pensar que você tem os votos de dois terços dos parlamentares para aprovar a reforma”, observa. Quando o ministro da Reforma, Alberti Casellati, define o ponto do debate: “A audiência continua, queremos mudar. Se alguma coisa, vamos mudar, o principal é que seja consistente com a estrutura deste projeto.”

Tudo isto enquanto o “povo de Atreju” está vivo e bem, enquanto parlamentares e representantes partidários cumprimentam e trocam ideias com os militantes nos caminhos do parque Castel Sant’Angelo. De Giovanni Doncelli a Augusta Monderuli, de Walter Rizzetto a Yellanja Lucacelli. As autoridades eleitas nos territórios também se reúnem. “Deste evento extraímos uma orientação programática sólida”, afirma Francesco de Salazar, vereador do segundo município de Roma. O retorno aos temas, portanto, também é relevante para a cultura. Lá, o ministro Gennaro Sangiuliano destaca o aspecto mais discutido dos últimos anos: “O partido mais forte da Itália é o PDC, o partido politicamente correto”.