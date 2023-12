Mourinho em jornal português: “Nunca escolhi o meu top 11”

Roma Notícias Mourinho – Jose Mourinho Esperando que uma entrevista com John fosse publicada em seu podcast, decidi responder a alguma cobertura de jornal. OP MichaelEles retomaram o que era possível 11 mais bem treinados Pelo treinador português durante a sua importante e prestigiada carreira.

Uma sinopse especial que usa o Instagram diretamente: “Notícias falsas: os onze melhores de JM, JM escolhe seus onze melhores. notícias falsas Eu nunca fiz isso. Sempre me recusei a fazer, não consegui, não fiz. notícias falsas Eu nunca fiz isso e nunca farei. Tive muitos grandes jogadores, mas o mais importante foi o que esses jogadores me deram. Os jogadores que me deram tudo: qualidade, esforço, sangue e alma, estão no meu top onze. Todos. É por isso que sempre me recusei a escolher meus onze primeiros. Eu amo meus jogadores e respeito meus jogadores. notícias falsas Por favor, respeite minha história e respeite meus filhos“.

