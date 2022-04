Davydovich Fokina ultrapassou o compatriota Zapada Mirallas. Ramos, Diafo e Verdasco – A OA Sport também teve um bom desempenho

O terceiro dia do ATP250 no Estor está ao virar da esquina. Realizado hoje no saibro português Quatro jogos Válido para a 16ª rodada E os sentimentos definitivamente não faltam. Deixe-nos saber todos os resultados do dia.

4º cabeça de chave Alejandro Davydovich Fokina avançou. O ibérico (nº 28 do ranking), calouro da final do Masters 1000 em Monte Carlo, derrotou Bernabe Zapada Miralles (# 123 ATP) por 6-3 7-6 (5) no Derby espanhol para avançar para as quartas de final. Contra isso americano Francis Diafo (Série nº 5), Portugal derrotou Nuno Porges (131º do mundo) 7-6 (4) 4-6 6-0 pouco depois.

Sucessos nas outras duas reuniões do dia Fernando Verdasco E Albert Ramos-Vinolas. O primeiro (# 118) derrotou Pablo Cuevas (# 107) do Uruguai por 6-2 6-3, e o segundo (# 31) derrotou Sunu Kuon (# 71) da Coréia por 5-7 6-1 1-2. Os dois jogadores espanhóis se enfrentam nas quartas de final.

Resultados do dia

A. Davydovich Fokina (ESP) (4) – B. Zapata Miralles (ESP) 6-3 7-6

F. Diafo (EUA) (5) – n. Borges (POR) 7-6 4-6 6-0

UMA. Ramos-Vinolas (ESP) (6) – s. Kuan (KOR) 5-7 6-1 6-2

F. Verdasco (ESP) (LL) – P. Cuevas (URU) 6-2 6-3

