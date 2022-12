O perseguidor foi preso, ameaçou o ex e alugou um quarto perto da casa da mulher

Um homem de 31 anos da província de L’Aquila assediou sua ex de Roma, de 50 anos, enviando-lhe fotos de uma arma e ameaçando matá-la.

A ex-moradora de Montespacado, de 50 anos, estava preocupada porque, além das advertências, a suspeita havia alugado um apartamento não muito longe dela. E quando os investigadores de Arma a reconstruíram, ela foi mostrada tentando forçar uma fechadura em sua casa. Chamadas e mensagens foram cada vez mais enfatizadas, Um verdadeiro assédio atingiu seu ápice com uma mensagem de texto com a foto de uma arma. Na ocasião, a vítima, assustada, resolveu entrar em contato com os Carabinieri, de 31 anos: durante busca domiciliar, foram encontrados uma pistola, uma cópia sem tampa vermelha e dois cartuchos vazios com uma faca de tipo proibido.